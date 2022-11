Miñones afirma que Altri tiene que presentar un proyecto en "concurrencia competitiva"

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, precisó que en el caso de la fábrica de fibras textiles que la multinacional lusa Altri plantea ubicar en el municipio lucense de Palas de Rei todavía "hay que ver qué proyecto presenta" y, una vez que lo formalice, tendrá que competir en una convocatoria de "concurrencia competitiva" con otras iniciativas empresariales que aspiran a conseguir financiación del plan de recuperación.

A preguntas de los periodistas, durante una visita a Lugo, Miñones recordó que "ahora mismo no tenemos un proyecto firme. Estamos hablando de un proyecto del que simplemente se nos está comentando la zona en la que se va a ubicar, pero no sabemos si tiene todos los permisos y no se ha hecho el estudio de impacto ambiental".

Miñones dijo, además, que la propia empresa informó de que "hasta junio" no va a concretar "el hecho de esa inversión".

Lo que plantean los planes de recuperación, recordó, son "convocatorias de concurrencia competitiva". Por lo tanto, "a nadie se le puede escapar esa circunstancia", porque no se trata de concederle "una cantidad económica nominalmente" a ninguna empresa.

"Para eso están los planes estratégicos", dijo Miñones, quien espera que el proyecto de Altri sea "realmente viable" y lo presente a ese proceso "de concurrencia competitiva", junto con otras empresas que también presentarán iniciativas "tractoras" para la economía. "Esperemos que así sea", concluyó.