El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, se reunió el pasado miércoles con altos representantes de la empresa de celulosa portuguesa Altri para conocer de primera mano el proyecto de la planta de fibra textil que la compañía pretende poner en marcha en Palas de Rei. Tras la reunión ambas partes se dieron un plazo dio un plazo en el que buscarán ajustar esa iniciativa a los criterios y las exigencias de la UE para obtener la financiación que la permita llevar a cabo.

El encuentro, celebrado en Lisboa, se realizó en el marco de las reuniones que responsables del ministerio están llevando a cabo con empresas interesadas en acudir a la futura convocatoria del Perte de Descarbonización que lanzará el Gobierno en próximas fechas. "Este Perte, dotado en 3.100 millones de euros, contribuirá a modernizar nuestra industria para afrontar con éxito la transición ecológica apostando por el fomento del uso de energías renovables, la protección del medio ambiente y el avance hacia la economía circular", señaló Héctor Gómez.

El titular de Industria hizo mención al deseo de que "España lidere la revolución verde industrial a nivel europeo" y calificó el proyecto presentado por la empresa lusa como "extraordinario", encajando con los objetivos de la apuesta del Gobierno por la descarbonización. "El apoyo hacia este tipo de iniciativas debe contar con toda nuestra atención", concluyó Gómez.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, expresó su satisfacción por esta reunión mantenida con Altri y criticó la gestión realizada por la Xunta. "Onde eles só buscan facer ruído, nós buscamos solucións", apuntó.

"A compañía e o Goberno de España seguimos traballando con seriedade e rigor para asegurar o financiamento do proxecto", comentó Blanco, señalando la "irresponsabilidade do PP" en relación a este tema. "Lembrámoslle ao presidente Rueda que en cuestións tan serias non vale facer populismo, hai que axustarse á legalidade para non poñer en perigo proxectos estratéxicos", finalizó el delegado.

La puesta en marcha de este proyecto "pionero en Europa" con la creación de una unidad integrada en la que Altri producirá pasta soluble de celelusa podría generar en Palas de Rei un total de 2.500 empleos. La iniciativa se vislumbra como un revulsivo económico para la comarca de A Ulloa.