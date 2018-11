Miguel Rico: "Todos os anos executamos o orzamento nun 95%, o que indica a eficacia da xestión"

MIGUEL RICO (Inta) chegou á alcaldía de Monterroso en decembro de 2016, cando o rexedor electo nos comicios de 2015, Jesús Otero, se viu obrigado a renunciar ao cargo para cumprir os dous anos de inhabilitación aos que fora condenado polo caso das multas cando era subdelegado do Goberno.

Cando Otero gañou aquelas eleccións era previsible que tería que cumprir esa condena de inhabilitación e vostede era o número 2 da lista. Aínda así mantén que nunca se lle pasou pola cabeza a posibilidade de ser alcalde.

É que nunca se me pasou. A inhabilitación de Otero non era para nada previsible, xa que a Audiencia Nacional anulara a instrución e a sentenza expuña a posibilidade de recursos que ao final el non esgotou, como eran o Constitucional ou o Tribunal Europeo. Se me presentei nas listas como número 2 é porque había un proxecto, como o do Inta, que o considero bo para Monterroso e polo que estaba disposto a traballar, pero sempre nun segundo plano, non como cabeza máis visible do equipo.

Con todo, en decembro de 2016 a renuncia fíxose efectiva.

Así é e a lista loxicamente correu. Eu era o seguinte e tocoume asumir o bastón de mando. Era algo que non quería, pero non asumir esa responsabilidade sería unha covardía pola miña banda.

Na nosa folla de ruta para este mandato temos aínda por finalizar algúns proxectos como o plan de viabilidade e accesibilidade das beirarrúas do centro urbano ou crear máis prazas de aparcadoiro

O que non se pode negar é que o proxecto do Inta xerou moita ilusión. Cre que tres anos e medio despois a situación é a mesma?

En 2015 había moita tensión e crispación na política local. O Inta apareceu como unha bocanada de aire fresco, de tranquilidade. Nese sentido, estamos satisfeitos.

Que balance fai do seu paso pola alcaldía?

Sen dúbida, positivo. Traballamos con moitas ganas por sacar proxectos adiante, tratamos aos veciños e á oposición con respecto e normalizamos a vida política. É para estar satisfeitos.

Que outros logros destacaría?

Todos os anos executamos máis do 95% do orzamento, o que indica unha xestión supereficaz. Aprobamos a RPT, esencial para a organización laboral do Concello e para a estabilidade dos traballadores. Tamén se aprobou o plan de protección do centro histórico; potenciamos o polígono industrial, mellorando a súa accesibilidade, a iluminación e fomentando o emprego. Dotamos de iluminación o campo de fútbol e melloramos a contorna do mesmo, ampliamos a vivenda comunitaria e estamos en contactos para convertela en residencia. Ademais, baixamos o Ibi do 0,6 ao 0,5 e potenciamos servizos como a axuda a domicilio, pasando de cinco a once traballadores. Tamén potenciamos o deporte e a cultura e, todo iso, sen subir ningunha taxa nin imposto aos veciños.

E que queda por facer?

Na nosa folla de ruta para este mandato temos aínda por finalizar algúns proxectos como o plan de viabilidade e accesibilidade das beirarrúas do centro urbano, crear máis prazas de aparcadoiro, ampliar e renovar o parque infantil, acometer o arranxo das piscinas e a área recreativa da Peneda e continuar co asfaltado dalgúns accesos a parroquias.

O Inta seguirá traballando para poñer todos os medios materiais e económicos do Concello a disposición dos veciños

Con todo, proxectos estrela do anterior goberno socialista non os lograron poñer en marcha, a pesar de que en teoría xa estaban case acabados.

A piscina climatizada e o complexo polideportivo non é unha obra que estea finalizada. A Deputación debe acometer aínda unha serie de traballos nesas instalacións e, de feito, para os próximos orzamentos reserva unha partida de 200.000 euros. Cando rematen, o goberno local asinará inmediatamente a recepción da obra co obxectivo de poñela a disposición dos veciños canto antes.

Cales son os proxectos do Inta para Monterroso se consegue un novo mandato?

O Inta seguirá traballando para poñer todos os medios materiais e económicos do Concello a disposición dos veciños. A piscina esperámola abrir antes das eleccións e para o próximo mandato, gustaríanos dotar de bancadas e vestiarios o campo de fútbol. Tamén seguiremos insistíndolle á Xunta de Galicia para que amplíe a Edar, co que se evitarán as verteduras que periodicamente sofre o Ulla, coa consecuente mortalidade de troitas.

MOI PERSOAL

"Eu dedícome ao ensino, non teño unha vocación política"

Xa anunciou que renunciará a presentarse á reelección. Cales son os motivos?

Eu non renuncio a nada, pero o certo é que no noso equipo hai persoas máis capacitadas para ser alcalde ca min.

Significa que abandona a política?

Non, eu o que quero é abandonar a primeira liña. Pero estou disposto a axudar, colaborar e traballar cos meus compañeiros do Inta desde outras responsabilidades. Realmente, eu son profesor de Relixión no instituto, dedícome ao ensino e non teño vocación política.

Que é o que máis lle gusta e desgusta da súa experiencia como alcalde?

O que menos, os actos sociais e protocolarios, ser o foco de atención. O que máis, o traballo co equipo que teño e experimentar todos os días o agradecemento dos veciños.

Que é o que lle gusta facer no seu tempo libre?

Ler, son un apaixonado dos libros e da lectura. Na miña casa hai libros por todos os recunchos, ata no cuarto de baño. Tamén me gusta coidar a horta, cultivar e producir as miñas hortalizas totalmente ecolóxicas. Son de aldea e a cabra tira ao monte.

Xa ten o Inta decidido cal será o seu próximo candidato?

Todo o mundo sabe cal é o candidato do Inta para Monterroso. Pero neste partido calquera pode ser alcalde, porque ese número un da lista só é a cabeza máis visible de todo un equipo que estará detrás axudando e traballando por mellorar Monterroso.

Curiosidades

Exactamente os mesmos homes que mulleres



Segundo datos do Instituto Galego de Estatística (Ige), a poboación de Monterroso en 2017 era de 3.678 persoas, o que o sitúa como o municipio máis poboado da comarca da Ulloa. Con todo, o dato máis curioso é que, segundo estas cifras, no concello viven exactamente o mesmo número de homes que de mulleres, 1.839. A idade media entre os dous sexos si presenta unha sensible variación: 49,21 anos entre os homes e 52,23 entre as mulleres.



Ferias

Todos os días 1 de cada mes celébrase en Monterroso unha das feiras máis veteranas de Galicia, cuxo orixe se remonta ao medievo. Pero sobre todo é a Feira de Santos, a do 1 de novembro, a máis multitudinaria delas. Cada ano nesa data, miles de persoas acoden á vila para comprar todo tipo de artigos nos centos de postos que se reparten ao longo do centro urbano. O mercado gandeiro é outro dos grandes polos de atracción desta feira, declarada de interese turístico galego en 2011.