Mercamelide no Camiño atrae a turistas y visitantes con sus grandes descuentos

Melide volvió a reivindicar su carácter comercial con el Mercamelide no Camiño, un evento que se inició este viernes y continúa el sábado. Los comerciantes esperan que el balance global de estas dos jornadas sea muy positivo, dado que la villa melidá registra una notable afluencia de visitantes en estas jornadas previas a las fiestas de San Roque. La convocatoria está organizada por la Asociación de Empresarios Terras de Melide (Asetem), en colaboración con el Concello.

Más de una veintena de establecimientos mostraron sus ofertas, con importantes descuentos en algunos de los artículos en stock. La moda de adultos e infantil y el calzado fueron los sectores más representados, aunque también se sumaron a la cita otros negocios como una perfumería, una tienda de electricidad y otra con material de cocina y baño.

Durante estos dos días que dura la campaña de oportunidades, los comercios tienen en sus locales descuentos y rebajas especiales, "pero sempre mantendo unha oferta de calidade", según explica la gerente de Asetem, Pilar López.

CAMBIO. El Mercamelide no Camiño no se celebra en el Cantón de San Roque, a diferencia de veranos anteriores, sino que se decidió que las tiendas sacarán parte de sus productos a la calle "pero sen mudar de localización ao cantón, o que evita duplicar persoal. Trátase dunha versión renovada do Mercamelide, que se adapta aos novos tempos e as necesidades", agrega López.

Cada tienda participante en la iniciativa cuenta con una decoración especial, con una alfombra de color violeta en la entrada y folletos informativos con un mapa donde están marcados todos los negocios que participan en el evento.

Además de impulsar las ventas de productos en stock a precios irresistibles, desde Asetem destacan que la cita sirve también para promocionar el comercio de proximidad y con el objetivo de conseguir que turistas y visitantes "teñan unha razón máis de achegarse ata o centro de Galicia e descubrir as opcións e recursos turísticos da comarca".

En la cita festiva participan algunos negocios que no están asociados a Asetem, ya que se pretende que Mercamelide no Camiño sea "un proxecto aberto, como xa o era cando se celebraba no cantón de San Roque". De este modo, los locales que no están asociados tienen la oportunidad de conocer el funcionamiento y trabajo que desarrolla la asociación para dinamizar el comercio local.