Melide volve ser a capital das foliadas cuns 40 grupos e milleiros de persoas

No cerne de Galicia volveron concentrarse esta fin de semana os ritmos tradicionais e os fieis á pandeireta, á gaita, á zanfona e ao tacón, punta, tacón. Melide exerce de capital do folclore na décimo sexta edición da Foliada, unha cita que reúne unhas 40 agrupacións para levaren os seus sons polas rúas. E para escoitalos e bailalos, milleiros de persoas foron as que se achegaron xa na primeira xornada á localidade.

O día comezou este sábado Focoa apertura da mostra de artesanía e instrumentos na Rúa do Convento e a irrupción dos xigantes e cabezudos acompañados pola música dos Treboeiros de Muimenta. Estes deron paso aos máis de 20 grupos que amenizaron a hora do vermú polos locais de Melide nos cantos de taberna, un concurso no que Sete Ferrados, de Frades, se erixiu gañador.

O alcalde, José Manuel Pérez, fixo entrega do galardón, mentres que o concelleiro de Transparencia, José María Santín, deu o segundo premio a Casi os Mellores –os melidaos tiraron de humor para avisar que "para o ano seremos os mellores"– e a edila de Asuntos Sociais, Carmen Liñeira, outorgou o terceiro a No Cómbaro, das Pontes.

Xa pola tarde, Olga Kirk ofreceu obradoiros de baile para nenos e adultos xunto a Meigas Fritas, Marcha Gaiteira percorreu a vila e a Praza do Convento acolleu no serán a música de once grupos. O broche de ouro púxoo Xisco Feijóo co seu multitudinario concerto.

E se o ambiente de este sábado foi inmellorable, os organizadores da Foliada –o Concello ten o apoio da Deputación da Coruña e da Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional– confiaban en volver colocar hoxe o listón no máis alto. Así, ademais de abrir os expositores de artesanía e instrumentos, ás 11.00 haberá unha masterclass de baile con Xisco Feijóo, ás 11.30 volverán saír os xigantes e cabezudos coa banda de gaitas Queiroa e ás 12.00, Concha de Luneda presentará o libro "A vida nunha cantiga" na capela de Santo Antón.

A esa hora haberá un percorrido teatral desde a Fonte dos Catro Caños e, logo, a sesión vermú correrá a cargo de Acordeireta. Os pequenos tamén poderán desfrutar, ás 17.00 horas, da actuación A música das buguinas de Mamá Cabra e Bellón Maceiras na Praza do Convento e, ás 18.00, dos xogos populares na do Pozo Pequeno.

Cantigas e Agarimos fará unha mostra de baile e Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre pechará unha máis que exitosa edición da Foliada melidá co seu concerto na Praza das Coles ás 19.00 horas.