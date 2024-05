Melide sabe a rico, amendoado e melindre

"Se tivese que escoller... Os amendoados, que pracer; os melindres, que delicia, e para ricos, os de comer, que me dan máis alegría". Marcial Mouzo foi este domingo, ademais de pregoeiro e comunicador, poeta. Tamén melindreiro e embaixador, como non, da Festa do Melindre e da Repostaría Tradicional, que por trixésimo segunda vez fixo later o cerne galego.

O condutor de Pensando en ti, da Radio Galega, sobe ao escenario arroupado polo aplauso que lle adican as ducias e ducias de presentes. Unha muller de Carnota mira o reloxo. Conta que ten 81 anos, que percorreu Galicia grazas ás excursións e pregunta: "Xa falou o Mouzo?". "Non aínda". Volve mirar o reloxo. Di que o seu marido a está agardando, pero que primeiro ten que escoitar o locutor pregoar e facer un vídeo do momento. Desexo cumprido.

Foron nomeados embaixadores da festa Marcial Mouzo, o profesor Paco Veiga e o Museo Terra de Melide

Ela, coma tantos outros, escoita atenta como o veterano xornalista rememora o seu primeiro pregón en Melide, alá por 1993, e como recoñece que o papel de embaixador xa o viña exercendo: "Desde que coñecín esta festa, sempre que tiven a ocasión de pór en valor os doces típicos desta comarca, fíxeno como un melidao máis". E asegurou sobre o melindre, o rico e o amendoado que "son o que non debe faltar nunca nunha sobremesa".

Marcial Mouzo e o alcalde de Melide, José Manuel Pérez. FESTA DO MELINDRE

Lembrou tamén a Picadillo, cando dixo que "se comedes mal, é porque vos dá a gana"; a panadería Freire, onde probou os primeiros melindres, e o recendo do aroma do cocemento do pan e dos doces de Melide. E acabou admitindo que, de quedar con un, queda co rico, "o autóctono, o máis noso".

Na festa estiveron presentes as cinco casas produtoras destes doces: Estilo, A Tahona, Trisquel, Toques e Tarrío

Non se esquece Marcial Mouzo dos reposteiros e melindreiros que "xa non están: Xosé do Forno, Ramón do Forte, Xoán Ríos, Carmela e Bernardo, a Melchora, Manuela A Reloxeira, Dolores Camoiras, Casa Lareu, a Estrella ou a panadería Freire". "Son nomes escritos con letras de ouro na historia de Melide", agregou. Historia que continúan Casa Estilo, A Tahona, Trisquel, Toques e Tarrío, os mesmos que non se cansaron de despachar doces porque ninguén quería marchar sen a súa debida dose deses petiscos a base de azucre, de fariña, de améndoa, de manteiga, de ovos.

Marcial foi nomeado embaixador, como tamén o foi o mestre Paco Veiga, profesor durante 29 anos no IES da vila e presidente da Asociación Galega de Xogo Popular e Tradicional, e o Museo Terra de Melide. Subiu recoller o recoñecemento Xosé Manuel Broz, emocionado por ver "tanta xente no lugar polo que pasaron franceses, irmandiños e franciscanos", en referencia á ateigada Praza do Convento que tiña ante os ollos.

O director da Axencia Galega de Turismo, Xosé Manuel Mirelles, colleu a palabra para adicarlla a veciños, visitantes e peregrinos, tan importantes para Melide. Ata asegurou que está a punto de chegar o camiñante número 100.000, unha cifra nunca antes lograda nos primeiros cinco meses do ano. Pola súa parte, a subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, dirixiuse a todos os "que prenden os fornos", e o alcalde, José Manuel Pérez, puxo en valor o amplo programa desta edición, na que algúns obradoiros artesanais chegaron a consumir "máis de 10.000 ovos" para que non faltase de nada.

Compradores nun dos postos da feira. FESTA DO MELINDRE

O rexedor destacou, ademais, o talento local, o da cantautora MJ Pérez, que puxo música ás receitas dos chefs Gorka Rodríguez e Pablo Pizarro, e iniciativas como o Melindriño, o programa que lles trouxo aos nenos a diversión de Uxía Lambona e a Banda Molona. E non foi a única música que soou: Froito Novo e Fanfarria Taquikardia animaron as rúas entre os 35 postos que había no recinto feiral e Luar na Lubre soubo como deixar o mellor sabor de boca posible.