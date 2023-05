Melide presume de sus tres dulces "populares, atemporais e sinxelos"

Los emblemas dulces de Melide celebran este fin de semana sus días grandes. Melindres, amendoados y ricos, que sus adeptos califican como "populares", por estar presentes en todas las fiestas de barrios y parroquias del municipio; "atemporais", porque su esplendor no depende de fechas, y "sinxelos", por sus recetas basadas en productos de casa, harán las delicias de los cientos de personas que se esperan este sábado y domingo en la localidad.

La Festa do Melindre e da Repostería Tradicional da Terra de Melide cumple su trigésimo primera edición con más salud que nunca. "Visto o visto o ano pasado e como están indo estes últimos días cremos que a xente vai responder ben", decía ayer Alberto Rodríguez, presidente de Melide Terra Doce, mientras ultimaba los detalles para este fin de semana. El también repostero auguraba así buenas cifras amparado en los datos del año pasado, cuando vecinos y visitantes agotaron los dulces. "Hai un ano estivemos elaborando produto ata a última hora da mañá, ata que se nos acabou a fariña", recordaba Rodríguez.

El melindre demostró que marida con bebidas sorprendentes más allá del café o los vinos dulces, como la cerveza o el vermú

El melidao preside un colectivo formado por cuatro obradores de los seis especializados en la producción de estos tres dulces típicos cuyos orígenes se pierden en el tiempo. Son muchos los vecinos de Melide cuya infancia huele a melindres recién hechos y que aprendieron a comer los ricos. "Son duros e pola forma que teñen, con picos, poden lastimar no padal, por iso hai que aprender a comelos", cuenta Alberto, quien recuerda como "de neno saía do cole e ía correndo á casa da miña avoa, á docería, porque sabía que estaba acabando de cocer polo cheiro; sempre me tirou moito o forno de leña", por eso él ahora representa la cuarta generación de la cafetería y pastelería Estilo, una historia extrapolable a sus vecinos y demás negocios reposteros.

Sobre el tirón que tienen los pequeños bocados dulces nacidos en el corazón de Galicia, Rodríguez lo tiene claro, hay melindre para rato. "Recordo a meu pai traballando el só no obrador e hoxe en día somos catro; ese é bo sinal". Y es que estar en pleno Camino de Santiago, con peregrinos que traen "inquietude gastronómica", abre un futuro esperanzador que se alimenta con los que retornan a su tierra natal, veraneantes cuyos souvenirs tienen forma de melindre, de amendoado y de rico.

Son, además, productos que agradecen maridajes más allá del infalible café, los orujos o los vinos dulces como el oporto o el jerez. En anteriores ediciones se llegaron a conjugar con cervezas, espumosos y vermús que atraparon a sus catadores y demostraron su versatilidad. Quizás porque en la base están, inalterables pese al paso de las generaciones, "a materia prima de calidade e o mimo".

Una veintena de stands gastronómicos y cinco reposteros

Melide acoge este fin de semana una veintena de puestos gastronómicos enfocados a la repostería -helados, galletas, torta de millo, torta de Mondoñedo...- y cinco de obradores especializados.



Programa para este domingo

La apertura de la feria, en el Espazo Melindre (Praza y Rúa do Convento), es ambos días a las 11.00 horas, lugar que este domingo acoge el nombramiento de embajadores y el pregón a cargo del periodista Manuel Pampín a partir de las 12.00 y la actuación infantil de Peter Punk a las 17.30.



Música y artesanía

La de Peter Punk no será la única animación del día, sino que los varios grupos recorrerán las calles y plazas de Melide desde las 11.00 y Sés ofrecerá su concierto de cierre de la feria. Será en el Espazo Rico (Praza das Coles) a las 19.00 horas.

Por su parte, la artesanía está ubicada en el Espazo Amendoado (Cantón de San Roque).