Melide intentará bater este domingo o récord mundial da tortilla máis grande

Melide xa ten todo preparado para tentar bater este domingo, día 15, o récord da tortilla máis grande do mundo. Na súa elaboración empregaranse 15.000 ovos, 1.700 quilogramos de patacas, 300 litros de aceite e 30 quilos de sal, utilizándose para o seu cociñado unha tixola de máis de seis metros de diámetro e cinco toneladas de peso.

As entradas para poder participar nesta degustación xa están á venda, a un prezo de tres euros por ración máis 30 céntimos de gastos de xestión, na plataforma www.woutick.es.

A elaboración desta mastodóntica tortilla realizarase no marco da I Feria del Huevo Campero, que ao longo deste sábado e domingo levarase a cabo no Cantón de San Roque de Melide.

Na primeira xornada de feira haberá tamén un concurso de tortillas, cociña en vivo e degustacións

A actividade durante a primeira xornada desenvolverase en horario de 14.00 a 21.00 horas e reunirá postos de alimentación, artesanía e foodtrucks nas que se servirán diferentes tipos de elaboracións culinarias. Ese día tamén haberá demostracións, cociña en vivo, degustacións e un concurso de tortillas.

O domingo será o día grande da feira. Os diversos postos estarán abertos entre as 10.00 e as 19.00 horas e á oferta gastronómica uniranse tamén varias charlas e conferencias.

A cita coincide coa inauguración das novas instalacións da empresa Ecocentro

O momento central da xornada será cando se empece a elaborar a tortilla xigante, que pretende pasar á historia por ser a máis grande do mundo. Ademais, a iniciativa ten un fin solidario, xa que o importe do recadado a través da venda de entradas, que tamén se poden adquirir durante a fin de semana no propio lugar do evento, doarase a comedores sociais.

Manuel Casal, o promotor da iniciativa

O promotor desta iniciativa é Manuel Casal, xerente da empresa Ecocentro que, entre outros produtos, comercializa a marca El Huevo de la Abuela. De feito, a celebración desta primeira edición da Feria del Huevo Campero coincide coa inauguración oficial das novas instalacións de clasificado e envasado desta empresa, totalmente robotizadas e interconectadas.

Coa elaboración da que espera sexa a tortilla máis grande do mundo, Manuel Casal advirte que o seu obxectivo non é só facer un prato de "dimensións monumentais", senón que tamén deleite "polo seu exquisito sabor".