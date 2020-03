Melide galardona a las mujes rurales de la comarca

Alecrín, la asociación de mujeres rurales de la comarca de Melide, hizo entrega el domingo pasado de los galardones con los que reconoció la trayectoria de otras mujeres rurales y asociaciones de la comarca, y con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

El encuentro abarrotó en esta segunda edición el palacio de congresos de Melide, que reunió a 600 personas, en su gran mayoría mujeres, que no quisieron perder la cita. La asociación Alecrín quiso premiar la trayectoria de las técnicas del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Ulla Tambre Mandeo, María Fernández y María Mellid. "Levan preto de once anos traballando aquí, loitando sempre para que os proxectos saian adiante e facéndonos chegar calquera información de interese. É un merecido recoñecemento polo seu labor no asesoramento empresarial e asociativo e pola súa contribución á mellora da gobernanza local", indicó este martes la presidenta de Alecrín, Aurora Fernández.

Las técnicas galardonadas, que se denominaron a sí mismas as Marías, mostraron su agradecimiento en el acto y a través de las redes sociales. "Estamos moi contentas de recibir este premio no Día da Muller e da man da nosa secretaria", dijeron, en referencia a Dalia García.

El centro de formación profesional Efa Piñeiral, de Arzúa, también resultó galardonado. "Neste caso, quixemos recoñecer a súa aposta pola formación no rural e a inserción laboral nesta zona, especificamente no caso das mulleres por ofrecernos cursos gratuítos e axeitados aos nosos perfís", explicó Fernández.

Durante el acto, Alecrín también premió a la asociación Amas de Casa Catasol, y a otros colectivos "que loitan por manter o rural vivo", añadió.

La presidenta de Alecrín también reconoció estar "moi satisfeita" con el poder de convocatoria que tuvo la segunda edición de este encuentro, que empezó su andadura con el objetivo "de tecer pontes e redes entre as distintas asociacións que traballamos na comarca". Sin embargo, indica que el año que viene la celebrarán en otra fecha, "xa que o día 8 de marzo moitas das asociacións teñen compromisos nos seus concellos", matizó.