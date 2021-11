Melide dedicará 1,5 millones de fondos propios al saneamiento del polígono

El Concello de Melide asumirá el coste de la obra que conectará las aguas residuales del polígono con la Edar, un millón y medio de euros, con el objetivo de poner fin al problema de los vertidos al río Furelos, que se remontan al año 1997. El pleno extraordinario celebrado este viernes aprobó el expediente de modificación de crédito para afrontar esta inversión con fondos del remanente municipal. Esta decisión, según aclaró el segundo teniente de alcalde, Xosé Igrexas, no implica que el Concello no siga exigiendo a la Xunta que "financie o saneamento, como fai noutros concellos", pero de esta forma el bipartito conformado por Adiante Melide y el PSdeG compromete la inversión para solucionar un "problema urxente e un exemplo de mala xestión", como indicó en el pleno el regidor municipal, José Manuel Pérez.

El actual gobierno melidao había exigido a la Xunta hace un año la creación de una depuradora, un proyecto cifrado en seis millones más Iva, importe que el Concello no podría asumir. "Non tivemos resposta, pero Augas de Galicia fixo a proposta de conducir as augas residuais do polígono á Edar municipal, que está xestionada pola Xunta", comenta Igrexas.

"O Goberno galego comprometeuse a financiar un terzo destas obras, se a Deputación facía o mesmo con outro terzo, pero non queremos prolongar máis esta intervención, pois os vertidos son constitutivos de delito medioambiental. Se chegan eses cartos, perfecto, pero a obra realizarase de calquera maneira", aclara. "Ademais, consideramos unha gran desvantaxe a situación en Melide, xa que noutros concellos a Xunta asume o saneamento nun 80 por cento do custo ou na súa totalidade", añadió.

El Concello matizó que realizaron esta modificación de crédito en este momento para poder usar los fondos a partir de enero, pero que la licitación no se estima hasta dentro de seis meses, porque el proyecto implica un proceso de expropiación.

"Augas de Galicia indicou que o proxecto só funcionaría nunha parcela que non é municipal, e temos que expropiala. Para iso, elaboramos un plan de infraestruturas que xa ten o visto bo da Consellería de Medio Ambiente, e está a espera do de Fomento", explicó Igrexas. Una vez admitido, ese plan tiene que aprobarse en pleno, y posteriormente pasar dos meses en periodo de alegaciones. "En total, con todos os permisos, calculamos poder licitar nese periodo", aclaró Igrexas.

El primer teniente de alcalde, el socialista José Prado, también recordó que Melide lleva esperando "dende o ano 2005 por unha solución a este problema, e non foi ata o 29 de decembro de 2020 cando recibimos o proxecto definitivo de Augas de Galicia, despois de meses de requirimentos", indicó.

CRÍTICAS DEL PP. El Partido Popular recriminó al bipartito la "inacción" a la hora de ejecutar este proyecto de conexión de aguas del parque empresarial a la Edar. "Leva un ano parado, con compromiso orzamentario de financiamento da Xunta", denunció la portavoz, Dalia García.

Los vertidos de residuos industriales al río Furelos y otros afluentes, que han disminuido la biodiversidad del río, son una constante en el municipio desde los inicios mismos de un polígono que se erigió sin depuradora.