Melide celebrará el sábado un magosto popular

Melide celebrará el próximo domingo 11 de noviembre un magosto, que contará con diversas actividades. A las 11.00 horas, en la Casa do Concello, habrá un taller de repostería; a las 17.00 horas la Praza do Convento será el escenario de juegos tradicionales, mientras que el plato fuerte no llegará hasta las 18.30. A esa hora, también en la Praza do Convento, tendrá lugar una degustación gratuita de castañas y chocolate, y una actuación musical a cargo del trío Son Remolino.