Melide baila ao son do tradicional

O corazón de Galicia latexa a ritmo de gaita, cunchas, pandeiro e pandeireta, e baila ao son de muiñeiras, xotas e da música de sempre. Melide celebra a súa Foliada, unha das máis importantes que hai, dixo o alcalde, José Manuel Pérez, que non se equivoca visto o poder de convocatoria. Preto de 40 agrupacións de toda a comunidade, e máis alá, levaron o seu mellor facer ás rúas e prazas melidás, onde as agardaban centos de seareiros do tradicional.

Os Treboeiros de Muimenta e os cabezudos abriron onte a cita, que tivo un dos seus puntos álxidos nos cantos de taberna pola zona dos viños. Os melidaos Os da Taberna estreábanse como grupo nesta modalidade e, con eles, tocaron os seus veciños Os Palleteiros da Barra, pero tamén Familia Rois, @s Pantox@s e Os Rexoubeiriños, da Coruña; Fol da Chousa e Vaiche Boa, de Visantoña; a rondalla Moraima e Os Amigos de Túa Prima, de Arzúa; En Faldas y a lo Loco e Mon & Cía, de Ribadeo; Reviravolta, do Pino; Son de Gaita, de Boqueixón; Sete Ferrados, de Frades; O Trespés, de Chantada; A Casa da Troula, de Rekalde, en Bilbao; Rebuldaina, do Centro Galego de Bizkaia; Cantadoras e Cantadores do Balado, de Toques; Os Tabernos, de San Pedro de Nós; A Rebolaxe, de San Cibrao, de Cervo, e Os Netos do Escribano, os flamantes gañadores do certame chegados de Ortigueira.

Dicía a concelleira de Cultura, Mayka Basalo, entrevistada por Alejandra B. Tojo, que foron moitos os que a pararon os días previos para preguntarlle polo tempo que viría na fin de semana. Recoñecía entón que "ao final levarlle os ovos a santa Clara creo que resultou", pois a chuvia escampou e ao ambiente só lle quedaba ir a máis.

Despois dos obradoiros de baile para nenos e non tan nenos de Miguel Sotelo, chegou a Marcha Gaiteira, que remataba no gran Serán a cargo dos melidaos Froito Novo, Herba Grileira, Pozo Pequeno e Os do Medio; O Bingo Birón e os Gaiteiros do Balado, de Toques; A Maristela, de Sobrado; de novo Fol da Chousa e A Casa da Troula; O Bringuelo, de Arzúa; Airiños Galegos Dolce Albor, de Santurtzi; os coruñeses da Rexouba, e Ancoradoira, de Culleredo. Poñía o broche de ouro da xornada o concerto de Ailá na Praza das Coles.