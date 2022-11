Melide aprueba inyectar 465.000 euros más en el proyecto de la piscina

El Concello de Melide aprobó en un pleno extraordinario celebrado este martes, con los votos favorables del equipo de gobierno y la abstención del PP, una modificación de crédito para inyectar 465.146,71 euros más al proyecto de renovación y ampliación de la piscina municipal, que se presentó en noviembre de 2020 con una inversión que entonces superaba los 600.000 euros. De este modo, la partida subirá del millón.

Los populares se abstuvieron en la votación, pero no dudaron en criticar duramente en sus intervenciones que las instalaciones lleven "tres anos e medio pechadas para os veciños" y el retraso en los plazos. "Levan unha lexislatura e aínda están na redacción do proxecto, a parte máis fácil", apuntó la portavoz del grupo municipal del PP, Dalia García, que cuestionó los informes en los que el gobierno local se basó para proceder al cierre de la piscina y apostar por su remodelación, al tiempo que recordó que el bipartito formado por Adiante Melide (AM) y el PSOE "colleron un Concello saneado" y que Intervención "di que o da piscina non é un proxecto financeiramente sostible".

Por su parte, el portavoz de los socialistas, José Antonio Prado, apuntó a los anteriores mandatos, incluido el de Dalia García, como los "responsables" de las "deficiencias" que presentaban las instalaciones en el momento de su clausura. "Pechouse en setembro de 2019 porque remataba un contrato que xa fora prorrogado por un ano, aínda que nun principio era un peche temporal para facer os arranxos necesarios", recordó, y fue entonces cuando matizó que el informe solicitado arrojó que "solo había dúas posibilidades: ou derribar ou arranxar en profundidade".

El portavoz socialista informó de que se detectaron "sete infraccións moi graves, 17 graves, cinco importantes e leves xa perdín a conta", que "poñían en perigo aos asistentes", como filtraciones o incumplimientos en la normativa de protección contra incendios.

Así mismo, Prado achacó a la "suba do prezo dos materiais, a demora nos prazos de entrega e a enerxía eléctrica" como motivos para solicitar este suplemento de crédito, y García le reprochó que "esperaron ata agora para pedir este suplemento, cando a interventora leva advertindo desde febreiro do incremento do IPC".

En la misma línea que su compañero de gobierno se pronunció el portavoz de Adiante Melide, Xosé Igrexas, que abundó en los fallos encontrados en las instalaciones y avanzó que "poden estar seguros de que en canto estea en vigor a modificación orzamentaria, ímola licitar". Además, le recordó a García que "hai 4,6 millóns de euros de remanente de tesourería porque non foron capaces de facer investimentos no concello".