Melide acolle ata o xoves 20 a mostra‘100 lugares máxicos do Camiño’

O consistorio de Melide acolle ata o vindeiro xoves, día 20, a exposición fotográfica 100 lugares máxicos do Camiño, que reúne 22 imaxes paisaxísticas dos dez itinerarios xacobeos catalogados como oficiais.

As instantáneas que se poden ver nesta mostra, de xeito gratuíto e en horario de 8.00 a 15.00 horas, están incluídas no libro fotográfico homónimo de Adolfo Henríquez, cuxa presentación do formato físico se celebra este luns, ás 20.00 horas, no Pazo da Peregrina de Bertamiráns.

Ademais de en Melide, a exposición fai parada nos concellos de Ames, Ordes, Padrón e Catoira

Henríquez é un referente na promoción turística de Galicia e do Camiño de Santiago, tal e como destacan desde o goberno local melidao, con numerosos recoñecementos nacionais e internacionais, como os seus nove premios Lux. Deste xeito, o concepto que se esconde tras a iniciativa é multiplicar o potencial dos destinos encravados nas rutas xacobeas, que aparecen dotados dun potencial "case máxico" grazas á visión do fotógrafo.

A mostra, que conta co apoio do programa O Teu Xacobeo da Xunta de Galicia, ademais de facer parada en Melide, tamén se pode ver en Ordes, Ames, Padrón e Catoira.