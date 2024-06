Os Melidaos: "O importante da música tradicional é que detrás está todo un pobo"

Din Os Melidaos, ese grupo de sete que se identifica como os gaiteiros que cantan e que xorde, como non, de Melide, que na música tradicional hai que ter presente que o máis importante non é o intérprete, senón o interpretado "porque detrás está todo un pobo".

Tamén din que eles non están para dignificar o folclore galego "porque xa ten dignidade dabondo" e que lonxe quedan aqueles tempos de menosprezo a gaiteiros e cantigas: "Non hai máis que ver a cantidade de participantes nos cantos de taberna e nas foliadas", comenta Antonio Raposo.

O grupo é tamén, ademais deste músico arzuán, Pepiño Blanco e Xele Barrio, que son de Melide; Marina Vigo, que lle fai honra ao seu apelido e é, si, de Vigo; César Tarela, de Boiro; Luís Sánchez, da Coruña, e Felipe Sar, da zona cero da Costa da Morte, de Muxía.

O grupo naceu en 2001 formado por xente con inquedanzas similares e un pasado en Froito Novo, Cántigas da Terra ou Os Irmáns Garceiras

Veñen de gañar os premios Martín Códax na categoría de música tradicional, un nomeamento que os pillou por sorpresa porque Malvela e Media Area non son pouca cousa. E máis alá da "alegría fondísima" por recibir tal galardón, está a satisfacción por que a música tradicional conte con categoría propia. Iso sería algo así como dignificala, se non fose porque está xa dignificada.

Con 23 anos ás súas costas, Os Melidaos naceu no cerne de Galicia como o encontro de músicos "de diferentes procedencias e idades" cun pasado en Froito Novo, Cántigas da Terra ou Os Irmáns Garceiras, entre outras míticas agrupacións. Uníronos as inquedanzas musicais similares e a certeza de que había que preservar aqueles eternos repertorios dos Campaneiros e dos Airiños do Parque de Castrelos. De aí o seu lema: "A música tradicional é un tesouro que cómpre conservar, o pobo que non amosa orgullo polas súas raíces, non terá futuro como tal".

Non sería ata 2010 cando se incorporan as voces aos temas dos Melidaos, coa chegada de novos membros

Tras un tempo de aprender, buscar camiño e asentar, non sería ata 2009 cando ve a luz o seu primeiro disco, Que ben baila, que ben baila, un canto á longa raigame musical de Melide, pero o gran cambio chegou en 2010.

Uns marchan e outros chegan. Entra Raposo e algún máis, e con eles, as voces. Pregúntaselle se para el foi primeiro o cantar ou a gaita, e responde: "En moitas casas de Galicia pode haber unha pandeireta, un acordeón, pero o que hai en todas, todas as casas do mundo é a voz. Por iso é tan importante a palabra, o que se conta".

É entón en 2012, no segundo disco, Axudádeme a cantar, cando aparecen por vez primeira as voces dos Melidaos, as que seguen resoando nos concertos e nos seguintes álbums, Festa na codeseira (2015) e Tribo nosa (2019). Resoan nas cancións de toda a vida e tamén nas composicións propias, das que hai sempre un pouco dunhas e un pouco doutras para facer maxia.

As cinco máximas

Antonio Raposo desvela que nos Melidaos hai cinco máximas á hora de pórse a gravar. A primeira, que sexa un disco de espírito tradicional. A segunda, que o repertorio sexa compensado para facer a escoita "máis amena" e con diferentes soportes métricos; é dicir, mesturar xotas, muiñeiras, pasodobres. A terceira, que o disco ten que ser integramente producido polos Melidaos e, así, que poida ser trasladado a calquera directo sen que o oínte note nada en falta. A cuarta, que se usen distintas tonalidades de do a sol, para mellorar a escoita. E a quinta, que unha parte importante sexan composicións propias, pero tamén debe haber pezas de antergos grupos de gaiteiros.

A agrupación ten xa catro discos e atesoura infindos saberes. Parte deles, din, son cousa de Marcelino Vázquez

No fondo, os seus álbums son "rexistros sonoros para quen queira achegarse a esta música", coa sá pretensión de deixar tamén pezas novas de cuxa confección se encarga maioritariamente o propio Raposo, como tamén fixeron con anterioridade Diego González cunha muiñeira e Marcelino Vázquez con múltiples cancións.

Os Melidaos, no ano 2013. HUGOARIAS.COM

Deste último, guntinés de Entrambasaugas, saíu a meirande parte das ensinanzas que sosteñen o grupo. Estivo desde os inicios ata 2015 e a súa pegada "aínda a sentimos hoxe; o son dos Melidaos débeselle a Marcelino", di Raposo, quen, á súa vez, mamou desde neno a música: "Nos 80, cando os gaiteiros eran considerados case uns ninguén, meu pai mercou unha gaita. Díxome que tocala era algo tan digno como o era calquera outra músico. E eu medrei con iso", conta o arzuán, cuxas primeiros saberes arredor do fol e do punteiro llos debe "ao meu mestre, a Mini".

Os Melidaos ten un tema adicado ao Domingo das Mozas, aínda por gravar

Teñen unha conta pendente aínda Os Melidaos: "Tocar en Lugo". Fixérono xa por dúas veces, pero dúas non son dabondo. Adicáronlle un tema ao Domingo das Mozas. Está pendente de ser gravado pero ben seguro non faltará nos repertorios por toda Galicia e alén das fronteiras, igual que o fan A Micaela, O caíño, Polo rueiro de Bando e todas esas cantigas eternas, tan do noso, ás que dan alento os sete gaiteiros que cantan.