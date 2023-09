O melidao Vicente Vázquez gaña o premio Nortear para escritores da Eurorrexión

Profundo sen nome, do filólogo Vicente Vázquez Vidal (Melide, 1992), foi a obra gañadora da novena edición do premio Nortear, promovido pola Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.

O autor, que na actualidade exerce como profesor na universidade da Lorena, en Nancy (Francia), manifestou onte a este medio sentirse "desbordado" pola alegría de conseguir o que ata o de agora é "posiblemente o premio máis importante da miña carreira literaria".

Profundo sen nome é un conto que destaca "pola mestría do autor nunha narrativa, con bo ritmo, linguaxe e estilo, onde a nostalxia por un tempo perdido, tras a morte dun familiar, captura a atención do lector desde o inicio ao fin", segundo subliña a acta do xurado.

O propio autor recoñécese así "dobremente feliz", porque á alegría de gañar este prestixioso premio únese o feito de que a obra sexa "unha homenaxe ao meu pai, falecido. Foi el o que me inspirou", afirma.

Vicente Vázquez recoñece así que a obra, aínda que é de ficción, "revisa unha existencia potencial en mundos paralelos, onde o mundo real contamínase na reconstitución dun pasado, dende o presente, a partir do diálogo virtual entre un fillo e o seu pai morto".

O premio Nortear é, segundo os seus propios promotores, un exemplo destacado "do espazo cultural único e compartido na Eurorrexión". Ao longo das nove edicións celebradas ata a data, presentáronse ao concurso -reservado para autores galegos e do norte de Portugal con idades comprendidas entre os 16 e 36 anos- un total de 370 obras.

O nome de Vicente Vázquez Vidal únese así aos de Lara Dopazo Ruibal, Rui Cerqueira Coelho, Cecilia Santomé, Sara Brandao, Sabela Varela, Célia Fraga, Pedro Rodríguez Villar e Marta Pais de Oliveira, que foron os gañadores das oito edicións anteriores.

Á presente edición do concurso presentáronse un total de 40 obras doutros tantos autores. O gañador do certame, ademais de levar un premio en metálico de 3.000 euros, verá a súa obra publicada tanto en galego como en portugués, ademais de facerse unha edición en libro electrónico.

O gañador. Vicente Vázquez Vidal é licenciado en Linguas e Literaturas Modernas pola Universidade de Santiago de Compostela. Traballou como profesor de español en Lión (Francia) e en 2018 realizou un máster en Lugo, no que considera unha época "que me marcou moi positivamente». Tras un período en Arkansas (EE.UU.) na actualidade reside en Nancy (Francia), onde é profesor universitario interino.