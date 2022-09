El mejor pulpo se hace en Melide

Melide ganó la Champions del pulpo. Gutier Penas Taboada, del Cátering Pulpería Taboada melidao, se proclamó vencedor del séptimo concurso de Pulpeiros de Galicia, celebrado en el Fórum Gastronómico de A Coruña el pasado fin de semana. Con este galardón honró la tradición pulpeira de la localidad, que es un lugar de referencia en Galicia junto a O Carballiño.

El cefalópodo que prepara Gutier no solo se degusta en su localidad natal, sino también en ferias como las de As Pontes, Parga y Meira, donde es habitual la presencia de este negocio familiar. Gutier Penas reparte su tiempo entre la Pulpería Taboada y O Muíño de Meira, que regenta desde finales de marzo del año pasado. Este pulpeiro, de 33 años de edad, se inició con 14 en el oficio de su madre y de su abuela. "A miña avoa traballaba na pulpería familiar e a súa presenza era habitual nas festas do San Froilán", comenta.

Este hostelero melidao está orgulloso de alcanzar este logro, pero no cree que le traiga una exigencia mucho mayor. Ya tiene una apretada agenda semanal y en fines de semana de gran movimiento puede cocer alrededor de mil kilos de pulpo, aunque haya otros en los que prepara la décima parte. Pero, sin duda, este premio reforzará la imagen de la Pulpería Taboada melidá y de O Muíño meirego como lugares de culto entre los aficionados al cefalópodo.

La familia Penas prepara el pulpo los domingos -sean o no feriados- en el antiguo bar Chispas de la localidad meirega. A la feria de As Pontes acuden el 1 y el 15 de cada mes. Primero lo hacían en el antiguo local de los pulpeiros y actualmente instalan una carpa en la zona de A Fraga.

Gutier Penas, de 33 años de edad, es la tercera generación de una saga pulpeira y prepara el cefalópodo desde los 14

Gutier Penas participó en el concurso del Forum Gastronónimo "por invitación", según explica, y se clasificó para la final entre ocho concursantes de un notable nivel, llegados de toda Galicia y que llevan tiempo dedicados a preparar el pulpo á feira. Después compitió por el premio con otros dos finalistas: María Isaura, pulpeira de O Carballiño, que quedó en la segunda posición, y Jaime Méndez, de O Almacén do Avó, en O Grove, que ocupó la tercera plaza.

PREPARACIÓN. Al hablar del secreto de su éxito, Gutier Penas huye de los cánones e indica que "non os teño un tempo fixo. Non penso tanto en si ten que estar fervendo ou non 25 minutos, senón que estou pendente de sacalo cando observo que ten a súa textura axeitada para servilo ao dente, un pouquiño duro".

Y no solo es importante que el cefalópodo esté en su punto, sino que vaya acompañado de un buen aderezo de aceite y pimentón. "É moi importante escurrir ben a auga para que non molle o aceite", asegura Penas Taboada. Para participar en el concurso del Fórum Gastronómico escogió pulpos machos, pues considera que tienen mejor sabor, aunque su precio en el mercado es similar al de las hembras. En la mañana del concurso culinario lavó unos cien kilogramos de cefalópodo, antes de seleccionar los ejemplares de mayor calidad.