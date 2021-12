Medalla de oro del concello de Antas de Ulla para el Sevicio de Axuda no Fogar

El Concello de Antas de Ulla entregó este miércoles la medalla de oro del Concello al Servicio de Axuda no Fogar, por el trabajo realizado durante la pandemia. Al acto acudió el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la conselleira de Política Social, Fabiola García, el delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, y el alcalde de Antas, Javier Varela, entre otras autoridades.

Las 48 trabajadoras del servicio recibieron un diploma por su labor, que fue reconocida tanto por Feijóo como por Javier Varela, durante sus discursos, en un acto muy concurrido.

El alcalde de la localidad ulloana aseguró que este galardón "reivindica o valor do importante, do imprescindible, do día a día e de todos os días. De estar aí con temor, pero estar. Sen queixas incluso cando se usaban as máscaras de sulfatar e outras que arrancaban as orellas".

Na gala proxextouse o documental 'Axuda no Fogar', no que as traballadores e os usuarios contan as súas experiencias.

En nombre de las trabajadoras habló Estefanía Lamazares, que aseguró que tanto ella como sus compañeras consideran a los usuarios del servicio como su "segunda familia".