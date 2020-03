El material de protección escasea en las prisiones de Monterroso y Bonxe

Los funcionarios de prisiones de Bonxe y Monterroso denuncian la escasez de material de protección contra el coronavirus. En el centro penitenciario ulloano casi no hay mascarillas, “pese a que las necesitamos para el trabajo diario. Tenemos unas muy simples. Nos dijeron que iba a llegar una remesa, pero aún no está aquí”, según el sindicato Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP). Otro cargamento se repartió entre uno de los turnos de trabajo, pero no fue suficiente para el resto del personal.

Esta situación es extensiva al resto de las prisiones españolas, según este sindicato, que denunció a Instituciones Penitenciarias ante la Inspección de Trabajo por incumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales y el real decreto regulador del estado de alarma.

Ante esta denuncia, el Ministerio del Interior envió este martes un nuevo protocolo para los funcionarios, en el que se da a entender que entregarán mascarillas, guantes de nitrato y difusores de gel hidroalcohólico. Los sindicatos esperan que lleguen de inmediato las mascarillas quirúrgicas.

En Bonxe dio positivo un funcionario, aunque se contagió fuera del centro penitenciario. En Monterroso hay dos en cuarentena voluntaria por tener algún síntoma compatible con el Covid-19, por lo que la dirección del centro optó indicarles que no fuesen a trabajar. En Teixeiro, en el cercano centro coruñés de Curtis, se detectó otro positivo el pasado fin de semana. En España se contabilizaron 49 casos hasta este martes entre el personal de Instituciones Penitenciarias y falleció una reclusa en Madrid.

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones sostiene que Instituciones Penitenciarias tenía trabajando a funcionarios “sin los equipos de protección individual adecuados”, lo que pone en peligro tanto su salud como la de los presos. La APFP recuerda que muchos de los reclusos son una población de riesgo ante posibles contagios, al padecer enfermedades cardiovasculares, pulmonares crónicas, inmunodeficiencias o hipertensión arterial.

TEST. Los directores de los centros penitenciarios de Galicia solicitaron a la Delegación del Gobierno que se les hicieran los test rápido para detectar el Covid-19 a todos los funcionarios, “pero el material llega con cuentagotas y, en un principio, no se harán pruebas hasta que haya material suficiente. Somos conscientes de que es más importante que se los hagan a gente con síntomas y a los sanitarios”, manifestó un portavoz de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones. Este colectivo también solicitó al Ministerio de Sanidad que se le realice el test al ser un colectivo esencial y para evitar el contagio masivo en los centros penitenciarios.

En la provincia se encuentran en cuarentena sanitaria algunos internos que regresaron de permiso desde el día 13 de este mes. Están aislados en módulos aparte. La mayoría de la población reclusa estuvo en contacto con sus familiares hasta el pasado día 12. Al día siguiente se suspendieron las comunicaciones íntimas y los permisos.