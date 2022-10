"La nota es fruto de un trabajo en equipo tras una carrera de fondo"

El 9,122 que logró en el concurso-oposición de la especialidad de Dibujo, la hizo merecedora de la mejor puntuación de las miles de personas presentadas a la OPE 2022 en Galicia. Marta López López (Melide, 1986), pontevedresa de adopción, concluyó así una década de trabajo como investigadora, doctora, artista y docente tanto en la Universidad como en enseñanzas medias desde que se licenció en Bellas Artes. Ahora, ya con su plaza de funcionaria en prácticas en un instituto de la provincia, asume un nuevo reto: impartir la asignatura de Proyectos Artísticos en el Bachillerato de Artes, que dicho centro educativo estrena este curso. En su faceta artística es Marta Bran, apellido de su abuela paterna.

¿Qué significa esta nota para usted?

Al principio fue una sorpresa. Lo cierto es que fue bastante increíble, porque se presenta muchísima gente y muy preparada. Analizándolo más detenidamente, puedo interpretarlo como un premio a la constancia, porque desde joven me he involucrado al máximo en mi formación, obteniendo la matrícula de honor en bachillerato, becas y contratos de investigación en la etapa predoctoral y el premio extraordinario de doctorado tras defender la tesis, entre otros reconocimientos. En todo caso, para este tipo de procesos selectivos, además, es fundamental el apoyo de la familia, los amigos, buenos preparadores, etcétera. Al final, este logro es fruto de un trabajo en equipo. Sin duda, es un privilegio, ya que me consta que hay una gran cantidad de opositores sobradamente preparados que, tarde o temprano, lo lograrán. Esta es una carrera de fondo. Se lo digo a mi alumnado, que la constancia y el trabajo dan sus frutos, merece la pena. Hay muchas horas de estudio, muchas renuncias, mucha implicación emocional detrás. Se trata de una experiencia especialmente difícil por la incertidumbre. De hecho, hay opositores que van muy preparados, pero a veces no es suficiente, ya que hay multitud de factores que influyen en que salga bien o mal. Esta prueba me ha hecho más sensible y empática.

¿Era la primera vez que se presentaba a la oposición de esta especialidad, Dibujo?

La segunda. Hubo pruebas en 2021 y 2022, pero la anterior fue en 2008, cuando ni siquiera había terminado la licenciatura. Fue bastante complejo para los opositores de esta especialidad, al existir más de una década de espera. Tuvimos que reinventarnos y dedicarnos a otras labores, en mi caso, vinculadas a la docencia y a la faceta artística. En general, en esta especialidad tampoco suelen ofertarse muchas plazas y el espectro de opositores es bastante heterogéneo, desde un perfil puramente técnico a una vertiente más artística. A estas pruebas concurren ingenieros, diseñadores industriales, arquitectos y licenciados en Bellas Artes, entre otras áreas. Cada especialidad posee sus particularidades, pero todas ellas poseen unas pruebas prácticas iniciales decisivas, que te impiden avanzar en el proceso, hasta tal punto que en ocasiones quedan plazas desiertas. Por eso, admiro a quienes se han presentado.

¿Cree que este sistema de oposición es justo para seleccionar a los mejores docentes?

Honestamente, no sé cuál podría ser el mejor sistema, tendría que estudiarlo en profundidad. De cualquier modo, el hecho de que haya un proceso selectivo implica que se quede gente fuera. Siempre será injusto de alguna manera. Hay opositores muy capaces e implicados que no obtienen la plaza.

¿Qué planes tenía tras licenciarse?

Tenía varias vías abiertas. Sabía que me quería dedicar a la docencia y a la creación artística, pero como el horizonte a nivel de oposiciones no estaba nada claro, tuve que simultanear otras facetas. Mis notas de licenciatura eran buenas y me dejé asesorar por los profesores de la facultad en la que me titulé. Así que, inicié la carrera investigadora, obtuve varias becas y contratos predoctorales para desarrollar mi tesis. Paralelamente, trabajé como profesora en la Facultade de Belas Artes de Pontevedra, creé mi proyecto personal como artista, empecé a moverme por el circuito y recibí mis primeros premios. Después vi opciones en las enseñanzas medias. En ese momento no había posibilidades en Galicia, por lo tanto, tuvimos que mudarnos a Castilla La Mancha. Trabajé cursos completos como profesora interina en IES y en la Escuela de Arte de Toledo. Todo ello encajaba en mi triple vertiente: arte, docencia e investigación.

Ahora imparte clases en el Bachillerato de Artes en un instituto de la provincia. ¿Cómo está siendo la experiencia?

Casualmente, el centro que me adjudicaron acaba de implantar el Bachillerato de Artes de la modalidad de Artes Plásticas, Imagen y Diseño. Para las personas de la especialidad de Dibujo es un orgullo que exista un bachillerato propio, que posee materias de las que somos especialistas. En mi caso, este curso académico estoy abordando la asignatura de Proyectos artísticos, que es muy motivadora, ya que de alguna manera me permite orientar al alumnado en cada propuesta de proyectos y esto le favorece para reconocer las salidas profesionales que existen en nuestro sector. A la vez, el ambiente que hay en el aula es similar al existente en un laboratorio de creación, lo que me permite atender de forma individualizada a cada integrante del grupo para que cada proyecto sea único. Como artista, este contexto es muy inspirador y me permite conocer los intereses de los más jóvenes, que con total seguridad formarán parte de los futuros creativos de nuestra región.

Más allá de los bachilleratos de Artes específicos, ¿qué importancia se le da a la formación artística en el currículum educativo de Primaria y Secundaria? ¿Es suficiente?

Bajo mi punto de vista, en Primaria tendría que haber profesorado más especializado para estas asignaturas y en Secundaria una mayor carga horaria. Como docentes, debemos transmitir al alumnado y a la sociedad en general la proyección que tiene la creación artística, así como el conocimiento del patrimonio cultural. A día de hoy, se valoran los perfiles creativos, sean del ámbito que sean. Las empresas demandan profesionales singulares. Dicha creatividad exige una formación previa, un entrenamiento, como si se tratase de un deporte, que desde la Plástica estamos aportando, entre otros contenidos en torno a la imagen bidimensional, tridimensional y audiovisual. Por esta razón, en algunos países ya han integrado a artistas en sus centros educativos como asesores y dinamizadores.