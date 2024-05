Marta Gontá, de la plataforma Ulloa Viva: "Este non é só un problema da comarca"

En plena resaca de la multitudinaria manifestación que Palas de Rei acogió el pasado domingo, a donde se acercaron miles de personas para gritar alto y claro su rechazo a las intenciones de Altri para instalarse en el corazón de Galicia, desde la plataforma convocante, Ulloa Viva, su portavoz, Marta Gontá, asegura que esa asistencia viene a constatar que "este non é só un problema da Ulloa, senón que hai moitos galegos e galegas que non viven nesta contorna e non queren este tipo de proxectos que enriquecen a catro á conta de que os demais vivamos peor".

Asegura Gontá que el objetivo de esta marcha era que los partidos escucharan "a veciñanza" y la respuesta a su llamada "superou as nosas propias expectativas". "Os veciños confiamos no resto de galegos para que nos axudasen nisto e agora toca darlles as grazas infinitas por estar do lado da razón".

La convocatoria estuvo secundada, además de por numerosos particulares y productores de toda Galicia, e incluso peregrinos, por múltiples colectivos vecinales, estudiantiles y ambientales, pero también por sindicatos como la CIG y partidos como BNG, Podemos, Sumar, Partido Galego y Marea Atlántica, que movilizaron también a los suyos.

Desde la plataforma afean a Besteiro su ausencia en la marcha: "As bases socialistas estaban, e o líder do PSOE en Galicia?"

No faltaron tampoco representantes políticos de los municipios próximos y afectados directamente por el proyecto Gama, incluidos muchos del PSOE. "As bases socialistas estaban, os alcaldes e alcaldesas da contorna estaban, os que están na oposición tamén, e o líder do PSOE en Galicia onde estaba?", se preguntaba este lunes Gontá, a la vez que vaticinaba que "esta postura tan de esguello" puede dejar a la formación en la "irrelevancia política".

De esta forma, afeó las declaraciones de José Ramón Gómez Besteiro, de las que dijo que "non están á altura do seu cargo" y criticó que "non queira recibir os veciños da Ulloa e da Arousa". Por su parte, desde Ulloa Viva piden concreción al Ministerio de Industria y al de Transición Ecológica para saber "que é o que van facer".

La tradicional protesta contra Ence que volverá a haber en Pontevedra el 16 de junio será también contra Altri y Greenalia

Así mismo, y a las afirmaciones de Rueda, Marta Gontá expuso que "20.000 persoas non se manipulan tan fácil" y recordó que Ulloa Viva es una plataforma apartidista, nacida antes de que "os partidos se posicionaran". "Somos veciños e veciñas", zanjó sobre un colectivo que continuará la lucha para frenar un proyecto "de consecuencias devastadoras".

Quedan muchos pasos por dar y uno de los siguientes será el próximo 16 de junio en Pontevedra. La tradicional marcha de oposición a Ence será, esta vez, también contra Altri y Greenalia, promotoras de Greenfiber.