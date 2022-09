Marta Álvarez: "Emprender no rural é máis difícil que ser executivo de banca"

Xusto hai 22 anos, Marta Álvarez Quintero cambiou a cidade polo campo. Fíxose cargo da Granxa Maruxa en Cumbraos (Monterroso), onde creou unha explotación con proxectos diferenciados. "O rural ten moito de innovación e vangarda", afirma.

Foi complicada a adaptación da vida urbanita ao medio rural?

Nacín en Vigo, pero estaba estudando Empresariais en Lugo e gustábame Monterroso. Cando rematou o aluguer da granxa do meu pai fíxenme cargo dela, quería facer ese cambio de vida, ainda que non tiña nin idea de vacas. Foi unha viaxe iniciática.

Que balance fai destes 22 anos?

Moi positivo. Arranquei nun 2000 moi chuvioso, en solitario, e agora teño tres empregados. Houbo momentos críticos nos que me vin obrigada a reinventarme.

Tivo que afrontar obstáculos para traballar no campo?

Ser emprendedor rural é máis díficil que ser executivo de banca. Atopas carencias pola falta de potencia eléctrica e pagas un transformador ou tes que facer un rally para esquivar fochancas. Hai varias dificultades engadidas.

Chamou moito a atención que lle puxera música clásica ás vacas.

Poñía música no traballo e lin estudos que dicían que relaxaba ás vacas. Foi un proceso natural para favorecer o benestar animal.

Tamén levou un premio á excelencia do Ministerio de Agricultura polas galletas de nata.

As maruxas foi un éxito. Impulsei a marca e renunciei á mesma por problemas cunha exsocia.

En que proxectos participa?

As granxas Maruxa e As Cernadas forman unha cooperativa para distribuír leite fresco ecolóxico. Tamén estou no proxecto Muuhlloa, enfocado á cosmética. O noso leite corporal, cun 40% de leite de vaca, é único. Apostamos pola innovación e facemos estudos coa universidde de Santiago e o CSIC.

Foi unha das impulsoras do Agrocuir. Como evolucionou o festival?

Comezou facéndose na Granxa Maruxa, pero cambiouse a ubicación pola afluencia de xente. O primeiro son as vacas e podíanse estresar. A iniciativa é boa para o pobo. Os veciños quedaron encantados polo ambiente que se viviu na última edición.