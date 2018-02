En Marea reclama unha investigación sobre as condicións sociosanitarias da prisión de Monterroso

A deputada Paula Vázquez Verao, de En Mareo, lembrou no Parlamento de Galicia que desde o ano 2006 se rexistraron cinco mortes por drogas, un suicidio e catro falecementos por VIH no cárcere de Monterroso, motivo polo cal preguntou se a Xunta "vai reclamar unha investigación sobre as condicións sociosanitarias" dos internos.

A propia deputada luguesa publicou nas redes sociais que o seu grupo tamén preguntou "sobre o estado da petición da transferencia das competencias en sanidade penitenciaria, como acordara o Parlamento en 2015". E engade: "A Xunta non responde á carta do Ministerio do Interior sobre a cuestión, pero respóndenos a nós falando de Castela A Mancha e Baleares".