A marcha ciclista inclusiva de Special Olympics será o día 6 en Antas

Antas de Ulla acolle o próximo 6 de outubro a undécima marcha ciclista que organiza cada ano Special Olympics Galicia para concienciar sobre a inclusión. A proba reunirá participantes con e sen discapacidade, incluídas as asociacións Prodeme, Aspanas, As Burgas, Aspas, Eu Son, San Francisco e Con Eles, que contarán co apoio dos integrantes do club ciclista San Miguel, que tamén farán o percorrido.

Na presentación da proba en Antas estivo o presidente de Special Olympics, Eladio Fernández Pérez; a alcaldesa, Pilar García Porto; o xefe do Servizo Provincial de Deportes da Xunta en Lugo, Manuel Otero Méndez; Ana María Guerreiro, concelleira de Servizos Sociais e Atención Cidadá, e José Manuel Almuíña, concelleiro de Obras.

A rexedora ulloá puxo en valor que este é "un evento deportivo que pon a Antas no mapa, porque reunirá participantes de toda Galicia no noso concello, que é o centro xeográfico" da comunidade. "Ademais, é unha marcha inclusiva, que ten moito de aprendizaxe para as persoas que forman parte dela, pero tamén para os que disfrutaremos coa súa presenza", engadiu García Porto, que tamén agradeceu a implicación do club San Miguel.