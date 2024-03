Amarai: o lugar onde ser sempre visibles e capaces

Érika recibe a todo o mundo cunha aperta e un sorriso. Apreta forte e ri sen parar. Colle da man e tira para dentro porque lle gusta onde está e quere presumir diso. Pasa boa parte dos seus días en Boimorto, no centro ocupacional e de día que a asociación Amarai ten ás aforas da localidade e no que atenden preto de 40 persoas das comarcas de Melide e Arzúa, todas capaces, pero non sempre visibles aos ollos dos demais.

Natalia López é directora, terapeuta ocupacional e a encargada de explicar que é e que fai Amarai: "Defendemos os dereitos das persoas con discapacidade e fomentamos a súa inclusión". A asociación, con sede en Arzúa, cumpriu as súas vodas de prata pero quixeron ir a máis alá creando o centro en 2011 para servir de reforzo ás familias de persoas con diversidade e mellorar así as súas vidas dotándoas de máis autonomía.

López numera tamén cada un dos outros 18 profesionais en logopedia, psicoloxía, fisioterapia, psicopedagoxía, educación social ou monitores que forman o centro. Mentres, nunha das salas, Raquel escoita como Chus le un parágrafo de Manolito Gafotas, cada día o seu. Moi preto, Moscoso busca nunha gran ficha balóns, porque iso axuda á estimulación cognitiva, e, aínda que Carmen salta de sala en sala -por algo lle chaman "la traviesa"-, Belén faise un oco para ensinar o seu retrato feito coa técnica do pirogravado. Está nun lugar vistoso, entre múltiples mostras das manualidades que levan realizadas: tellas que fan as veces de lenzo ou de reloxo, moedeiros e chaveiros de coiro ou cestas de vimbio.

Ao tempo, Ana, que fixo prácticas na cociña da Efa Piñeiral, tingue unha carteira, pero o que de verdade lle gusta é facer doces, por iso, aínda que a torta de Oreo lle sae ben, argalla receitas novas como flores de mazá cuxa proba lle piden os que a acompañan.

E é que, ao seu lado, Belén e Ramón traballan nunha funda para as lentes mentres Olalla lles dá algunhas indicacións, e Susana e Manuel Cotón lixan un futuro xogo ao estilo Memory, cos seus respectivos dados, pezas e tableiros, baixo a atenta mirada de Christian. Á súa vez, Miguel pirograva letras e Moncho, que recalca ser de Boimorto, debuxa un mono, pero non para vender, senón "para levar para a casa".

Gústalle recordar o campamento do pasado ano en Asturias e, ao preguntar que fixeron alá, tira de tópico entre risas: "Tomar sidra". Non só iso, senón que visitaron o acuario de Gijón e o museo xurásico de Colunga, entre outros lugares. Pensan xa no vindeiro, pero, ata entón, o que lles queda por aprender, por desfrutar, por medrar e por facerse ver.

Algunhas das actividades levadas a cabo no centro

Á man: en múltiples materiais

Traballo na madeira. VICTORIA RODRÍGUEZ

Os usuarios non traballan co coiro e a madeira, pero tamén levan feito xabóns, ambientadores ou cestos que venden en feiras como Magreco e na web, e cursos de cociña ou costura.

Exercicios: reforzar mente e corpo

Actividade de estimulación cognitiva. VICTORIA RODRÍGUEZ

A estimulación cognitiva copa parte das actividades, así como o exercicio para recuperar a mobilidade. Tamén fan hipoterapia no Marco das Pías e natación terapéutica en Arzúa.

Música: unha escapada de lecer

Clase de musicoterapia. VICTORIA RODRÍGUEZ

Miki é o monitor de musicoterapia. Destaca a importancia destas sesións para mellorar a coordinación e para divertirse. A maiores, teñen risoterapia e excursións habitualmente