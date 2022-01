Localizan en el río Furelos cerdos muertos procedentes del siniestro del 3 de enero

Después de que el pasado día 3 se produjera en Melide el siniestro de un camión que transportaba cerdos, más de una semana después continúan apareciendo en el cauce del río cuerpos de animales muertos en el accidente.

Según explican desde la Asociación de Troiteiros Río Furelos de Melide, "nunha comprobación polo tramo afectado e augas abaixo a un 1,8 kilómetros aproximadamente, no tramo vedado do río, entre a ponte romana e a de Portochao", este lunes día 10 todavía se podían ver "algún dos porcos mortos no cauce".

Tras consultar la incidencia con Augas de Galicia y con el 112, estos indican que la retirada de los animales es competencia municipal, por lo que este colectivo ya se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Melide para que proceda a la retirada de los animales con la mayor brevedad posible.