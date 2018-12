Os Lobos pide que se cree un museo del territorio en el entorno de Pambre

La Orde das Donas e Cabaleiros do Priorato de Vilar das Donas, Os Lobos, ha enviado sendos escritos a la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria y al Concello de Palas de Rei en los que pide a ambas entidades su implicación para rehabilitar los diferentes recursos patrimoniales vinculados al castillo de Pambre, con el fin de crear un museo del territorio.

Este colectivo viene reiterando esta petición desde finales de 2016, cuando la fortaleza se abrió al público después de una profunda restauración. Os Lobos dice que la "importante inversión" realizada para recuperar el monumento consiguió una "aceptable posta en valor" del mismo, aunque defiende la necesidad de rehabilitar otros recursos vinculados a la fortaleza y que contribuyen a explicar su historia.

Se refiere así a elementos como el Muíño de Enrique, el castro de Remonde, el puente medieval que cruza el río Pambre o la Planta da Luz de Coello, a la que define como uno de los primeros "aproveitamentos hidroeléctricos de Galicia".

Os Lobos critica que desde que se abrió el castillo a las visitas no solo no se haya actuado sobre ninguno de estos bienes, sino que además existe, según ellos, un notorio abandono del entorno ya que "nin se limpan os camiños". Sobre otras actuaciones que se llevaron a cabo en la zona, el colectivo denuncia que "parecen non terse pensado moito". Critican así que un panel informativo del mirador tuviera que ser sustituido por otro apenas un año después de instalarse; que el hormigonado de una carretera que da acceso a la fortaleza provocara la caída de un muro de piedra; que se construyese un puente que no puede ser utilizado al tener uno de sus lados cerrado, o las averías que provocan que parte del alumbrado no funcione.

PATRONATO. Los integrantes de Os Lobos también proponen a la Consellería y al Concello la creación de un patronato que estaría integrado por ambas entidades públicas y por colectivos y asociaciones vecinales de la zona. La finalidad de esta nueva entidad sería la de promover y coordinar todas aquellas iniciativas encaminadas a la creación del museo del territorio.

Para Os Lobos el objetivo ideal es que el castillo se convierta en epicentro y referente de un museo del territorio que, no obstante, englobaría otros referentes menores del patrimonio y la historia del entorno. Así, además de los recursos ya citados, el hipotético museo potenciaría otros bienes como Sambreixo, el Pazo da Ulloa, As torrentes de Mácara, Cabana o As Augas. Todos ellos, "lugares nos que os visitantes e os locais podemos descubrir a nosa historia, a nosa cultura, as nosas riquezas e os nosos valores", concluyen desde este colectivo.