El lobo pone en jaque la viabilidad de una granja de ovejas en Monterroso

El ataque de una manada de lobos a un rebaño de 160 ovejas en la parroquia monterrosina de Tarrío ha puesto en jaque la viabilidad de una explotación ganadera de esa parroquia que, de golpe, ha perdido casi un tercio de sus ejemplares.

Los daños en esta ocasión han sido cuantiosos ya que en el ataque, que se produjo el pasado lunes, murieron 32 animales, a los que hay que añadir otros nueve que fueron sacrificados posteriormente por las graves heridas sufridas, "e aínda estamos pendentes da evolución doutros catro ou cinco exemplares", manifesta José Antonio Otero Salgado, propietario de la explotación afectada, que cifra las pérdidas económicas "en máis de 20.000 euros".

El ataque se produjo cuando ya era de día, en una finca cerrada con una valla eléctrica y que está situada a apenas 200 metros de las casas. El ganadero se muestra molesto porque, aunque agentes medioambientales ya levantaron acta del suceso, está seguro que las indemnizaciones le tardarán en llegar, lo que sitúa a la explotación en una difícil situación de viabilidad.

"Nós traballamos con ovellas da raza suffolk de coidada selección xenética", asegura José Antonio Otero y, prueba de ello es que hace unas semanas le ofrecieron por dos hembras preñadas 1.100 euros, "pero non as vendín porque considerei que o seu valor no mercado é nestes momentos maior. Con todo, agora atópome que están as dúas mortas", se lamenta el ganadero.

Y es que este ataque llegó en un momento especialmente inoportuno, ya que muchos de los animales estaban preñados, "coa intención de que desen a luz poucos días antes do nadal, que é unha das datas do ano nas que máis se move este mercado", explica.

La crudeza del ataque fue tal que, en su afán por escapar de los lobos, aparecieron cadáveres de ovejas en un radio de unos dos kilómetros desde la finca. "Un taxista que viña traer a unha señora a esta aldea chegou a ver como tres lobos comían un dos animais mortos e aínda que pitou co seu vehículo para asustalos, só dous deles fuxiron", afirma José Antonio Otero.

A pesar del ataque, el hombre defiende que todas las especies animales "son necesarias e fan a súa función, pero o que se está producindo agora en Galicia é unha sobrepoboación de lobo, que é necesario controlar".