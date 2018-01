El ulloano Jesús González Quinta llegó en torno a las cinco de la tarde del miércoles al módulo de ingresos de la cárcel de Monterroso, en donde cumplirá el resto de condena de 22 años que le impuso la Justicia venezolana por haber planificado el crimen de su mujer, María Liz Cristaldo, en un viaje que ambos habían emprendido en diciembre de 2014 al país caribeño.



La familia de González Quinta no podía ocultar ayer su satisfacción por lograr culminar este largo proceso de extradición, que durante los últimos tres años llevó al condenado a varias cárceles venezolanas. "Sobre as sete da tarde recibimos unha chamada do meu tío na que nos dicía que acababa de chegar a Monterroso", explica su sobrina Lucía, que fue la persona que durante todo este tiempo llevó gran parte del peso de las gestiones para hacer posible la extradición.



Jesús González Quinta llegó a España el pasado 15 de diciembre. Desde esa fecha hasta el este miércoles, en el que se materializó su traslado a Monterroso, estuvo ingresado en la prisión madrileña de Soto del Real, en donde su familia lo pudo ver por primera vez desde que fuera condenado.



Según su sobrina, González Quinta continúa defendiendo su inocencia y dice que si en el juicio se declaró culpable fue para acelerar su extradición a España, ya que los demás implicados en el caso siguen en prisión y el juicio aún no se celebró.