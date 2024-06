Un laboratorio de plantas de Antas de Ulla, premiado a nivel estatal

A palabra 'perfume' vén do latín 'per' e 'fumare'. Ese arrecendo que producían algunhas madeiras específicas, sobre todo, ao seren queimadas. Ese fume, que non é o das fábricas contaminantes, senón o dos proxectos que fan soñar, ten o nome hoxe de Noelia Solar, e un lugar, o seu centro do mundo, San Martiño de San Martiño de Vilapoupre.

Nada en Madrid, veciña desta aldea de Antas de Ulla dende o ano 2004, Noelia volveu este xoves á súa cidade natal, onde chegou ese fume, o aroma do proxecto Esencia Viva, que lle valeu unha beca da fundación PepsiCo. O importe, de 2.500 euros é unha axuda para un día a día que ten que conxugar moitas cousas, e que lle debe moito á persistencia, pero "sobre todo, un recoñecemento".

Porque, se bota a vista atrás, o certo é que foron varias as persoas que se levaron as mans á cabeza. "Por que non pos a clínica na vila, cun cartel que se vexa na rúa?". Pero o certo é que, para ela, que a xente chegase ata alí facía parte da terapia. Non oír coches mentres daba unha masaxe con aromaterapia, tamén.

A fin de contas, Noelia serviuse de algo moito mellor ca un cartel, o boca a boca. En dous meses, traballaba todos os días na súa clínica. Ademais, a veciñanza acolleuna moi ben. "Decidín, coa miña parella, sermos pais aquí no rural, e cando os veciños o souberon celebrárono como unha grande alegría para eles. Ver nenos aquí era ver a continuidade. Para nós, é un proxecto común, de vida".

Laboratorio

Xa dende un primeiro momento Noelia nutriu a súa práctica cun laboratorio de plantas, que lle daban os materiais precisos para as terapias. Pero non foi ata o ano 2019 que fixo do laboratorio un proxecto autónomo, e agora ofrece eses produtos a outras persoas, mesmo por internet.

"Ten unha parte de cosmética, orientada ao coidado persoal e á hixiene, e outra á botica, que ofrece produtos que podemos utilizar para aquelas cousas para as que non vamos ao médico, ou despois dun diagnóstico", indica. Un bálsamo de tomiño e de lavanda para o sistema respiratorio, unha crema para hematomas con árnica, ou un aceite de caléndula para a pel, entre outras cousas. E ela mesma fai todo, dende recoller a semente, ata enviar os paquetes aos clientes.

Moitas das fórmulas coas que traballa veñen dunha sabedoría ben antiga, e dela tamén bebe ela. "Eu tiña esa formación, pero completeina coa sabedoría que gardan moitas persoas maiores aquí, e que me transmitiron oralmente", conta, "que é un arquivo e unha tradición moi rica, que non podemos desprezar", di. O que ela busca é que eses saberes poidan dialogar, ou mesmo verse beneficiados, cos métodos actuais.

"Se o rural está vivo é grazas a estes proxectos, que tamén son coma un bosque, diverso, que ten futuro nas vindeiras xeracións. Por iso agora vémonos no risco de que a macrocelulosa de Altri esquilme todo o que levamos feito, os valores que temos aquí. Confío en que non sexa así", comenta. Que medre só o arrecendo.