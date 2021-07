El popular cocinero Julius Bienert hizo una parada en Palas de Rei como parte de la grabación del programa culinario El Camino de Santiago by Julius. El mallorquín es conocido por preparar platos en tiempo récord concebidos sobre todo para solteros, parejas y gente que vive con prisas.

Bienert recorre el Camino de Santiago en busca de las recetas tradicionales más extraordinarias que se pueden encontrar a lo largo de uno de los itinerarios más conocidos alrededor del mundo.

En esta ocasión, la localidad elegida fue Palas de Rei, en la que el chef mallorquín, acompañado por el cantante gallego Davide Salvado, disfrutó en la finca de las chicas de Muuhlloa —empresa gallega de cosmética ecológica y natural— de un sabroso caldo gallego mono, elaborado únicamente a partir de hortalizas.

"He de confesar que es un plato que a mí me gusta mucho y que siempre se ha comido en mi casa, ya que tengo raíces gallegas. Lo hicimos con patacas de la tierra, como diría mi abuela", afirma Julius Bienert.

Acompañado por Davide Salvado, disfrutó de un buen caldo tradicional elaborado con grelos deshidratados

"También decidimos añadirle pimientos y calabacín de la huerta de Muuhlloa. Podría tratarse de un plato perfectamente vegano, de no ser por el unto, que le da un toquecito", relata el cocinero.

Aunque el ingrediente que dejó completamente fascinado a Bienert fueron los grelos deshidratados: "Por lo visto son únicos en el mundo y a mí me pareció un verdadero inventazo. Estaban buenísimos y la verdad es que es un producto que me ha dejado marcado. Los pienso seguir utilizando en mi cocina".

En la visita del chef a Palas de Rei no todo fue comer, sino que también pudo disfrutar de la música tradicional gallega. "Davide Salvado fue un anfitrión magnífico. Es un personaje muy afable y divertido. Tras degustar el caldo, él y su amiga Fransy nos deleitaron con un par de canciones de las músicas perdidas de las aldeas gallegas", recuerda Bienert.

El mallorquín afirma querer repetir la experiencia por los pueblos de la provincia lucense, animado especialmente por su ascendencia gallega. "Conozco Lugo bastante bien porque he grabado alguna otra cosita por esta tierra y volveré. Lugo es una tierra que me encanta, es una ciudad que me alucina y soy un gran enamorado de esta zona", reconoció.