Joaquín Araújo: "El río Ulla no se merece tener la celulosa más grande de Europa"

Como uno de los pioneros del movimiento ecologista en España, Joaquín Araújo ha vivido toda su vida conectado a la naturaleza, más si cabe desde que vive "emboscado", como él reconoce, rodeado de sus huertos y cultivos, en los que "se da de todo", y entre los más de cien libros a los que da vida. Escribe también incontables columnas de opinión, sin dejar nunca de divulgar lo aprendido en sus 76 años de vida.

Este jueves, invitado por la plataforma Ulloa Viva, llega a la casa de la cultura de Melide a las 20.30 para ofrecer una conferencia. En ella hablará sobre los usos y no usos del agua y del impacto que la factoría que planea Altri para Palas de Rei supondría en los sistemas hídricos del entorno y en el ecosistema.

¿A qué se refiere cuando le llama a su ponencia La libertad del agua?

Le puse ese nombre precisamente por el simbolismo que tiene el agua, que nos conduce al verdadero sentido de la libertad, y quiero hacer ver que cuando sometes el paisaje a la hiperproducción y lo encadenas a una servidumbre, lo estás metiendo en la cárcel. Y Galicia, en conjunto, es la gran encarceladora. La máxima expresión de eso será la celulosa de A Ulloa.

¿Conoce de cerca A Ulloa y el Ulla?

Conozco bastante bien los problemas básicos de Galicia y los relacionados con el bosque y la sustitución forestal. También los problemas por la utilización del agua en otros ríos y otras zonas.

Hasta no hace mucho Galicia vivía de espaldas a la sequía.

Sí, hay una suerte de enmascaramiento con esta superpluviosidad que habéis tenido, pero que ha sido seguida inmediatamente por un récord absoluto de sequía. Galicia se ha visto por primera vez agobiada por la escasez de agua. Este es uno de los grandes debates del presente: qué hacemos con el agua. Hay muchas recomendaciones sobre qué uso darle al agua y qué uso no darle, y no darle uso significa darle libertad y que haga lo que sabe hacer: crear vida.

El río Ulla sufre más que otros las bajadas de caudal, en parte por la actividad agroganadera que hay a su alrededor.

El agua para el sector primario es infinitamente más necesaria que para una actividad industrial.

¿Ha podido conocer proyectos similares al de Altri en territorios similares a A Ulloa?

No especialmente, pero sí veo las características que tiene el Ulla y que un río como este no se merece la mayor celulosa de Europa.

"Me indigna que se le llame al agua recurso; si se lo llamas, no has entendido qué es la naturaleza"

Dice la firma que devolverá 30.000 metros cúbicos de agua al día al río y que esta irá "más oxigenada".

Estas argumentaciones son clásicas y como vivimos en la absoluta supremacía de las medias verdades y el greenwashing, hay que andar con cuidado. Pueden decir lo que quieran, pero no está demostrado. Evidentemente hay formas técnicas para que el agua salga con bastante buen estado de salud, pero no hay por qué usarla para ese proceso industrial. A mí me lleva a la indignación personal que se le llame al agua recurso, porque, si se lo llamas, no has entendido qué es la naturaleza.

¿Afectará, aún saliendo en buen estado de salud, a las especies que viven en el Ulla y la ría de Arousa?

La parte de fecundidad y fertilidad que el agua en buen estado le confiere a la ría es básica para su productividad biológica. Un agua que ha pasado por un proceso industrial supondrá una disminución de caudal de forma más o menos intermitente, y en un río como el Ulla lo que hay que hacer es elegir porque siga teniendo esas características casi excepcionales y escoger entre una actividad sostenible, tradicional y económicamente muy importante, como el marisqueo, o una concentración de beneficios en un sector minoritario, que supone la privatización de un bien común.

Se trata de poner en una balanza.

Como en todas las cuestiones ambientales: o la vida o la mercancía. Los poderes suelen elegir mercancía, pero los lugareños, sin manipulación intelectual, eligen la vida.

¿Se refiere a la promesa de puestos de trabajo y de inversiones?

Esa es la argumentación eterna.

"Se demoniza poco al eucalipto; es una de las grandes desgracias ambientales de este país"

Hace unos días hablaba en sus redes sociales de los bosques y, en este caso, la materia prima es el eucalipto. ¿Se demoniza demasiado a esta especie?

Se demoniza poco. El eucalipto es una de las grandes desgracias ambientales de este país, especialmente en una comunidad, Galicia, que es una de las mejores del planeta para vivir. Las decisiones de convertir una importantísima porción de su paisaje en una suerte de producción industrial de madera es aberrante.

Altri dice que le bastaría con el excedente que hay de eucalipto.

Ahí está la trampa. Podremos tener la duda en esa doble producción que plantea la empresa, de celulosa y lyocell, pero no con relación a esto. Desde que el eucalipto tiene un uso industrial, van a aumentar las sustituciones forestales.

En resumen, ¿cómo se puede compaginar una fábrica de celulosa y lyocell en un entorno natural?

Tendría que ser en otra ubicación, quizás en ríos muy transformados, pero no en el Ulla.