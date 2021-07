Jim Sports amplía sus instalaciones en el polígono de Palas con 5 millones

La empresa Jim Sports, que fabrica y exporta material deportivo a más de 30 países, comenzó este martes las obras para ampliar sus instalaciones en el polígono industrial de Palas de Rei con una inversión de 5 millones de euros, una de las más grandes que, desde el ámbito privado, se llevaron a cabo en lo que va de año en la provincia.

La marca, establecida en el municipio desde el año 2014, comienza así la segunda fase del parque empresarial palense, que abarcará más de 27.000 metros cuadrados de superficie útil, en los que construirá una nave logística de 17.000 metros cuadrados, lo que, según prevé la propia empresa, significará la creación de una veintena de puestos de trabajo.

Jim Sports adquirió la parcela en la que acometerá las obras a Xestur Galicia, y la licencia municipal le fue concedida a finales del año pasado. En la primera fase de las obras se urbanizarán los terrenos donde se está llevando a cabo el correpondiente movimiento de tierras -donde se construirán las rotondas o plazas de aparcamiento-, para más tarde, en un segunda fase, construir una nueva nave.

Las instalaciones abarcarán más de 27.000 metros cuadrados de superficie útil

El alcalde, Pablo Taboada, visitó la zona acompañado por el responsable del grupo empresarial, Jesús Graña, conocido como Jim. Allí destacó la "enorme satisfacción polo arranque das obras, o que se traduce nun importante impulso para o tecido empresarial do municipio".

Para Taboada, la instalación de la empresa en el municipio "marcou un antes e un despois". Si ya considera la implantación del grupo en Palas de Rei como "histórica", valora el "crecemento exponencial da firma, que dobrou o número de persoas empregadas dende que se asentou no concello no ano 2014". "O asentamento de Jim Sports no polígono industrial, a apertura da residencia de maiores e a rehabilitación do castelo de Pambre son os logros polos que máis satisfacción sinto como alcalde", indica.

La firma palense que, como grupo, es la de mayor facturación del municipio, destaca también por la construcción de campos de fútbol con hierba sintética y numerosas pistas de pádel tanto en España como en el resto de Europa.

Potencial para el municipio

El empresario palense Jesús Graña, Jim, asentó su negocio en Palas de Rei en primer lugar, para después hacerlo en el vecino municipio coruñés de Melide. En el año 2014 decidió volver a situar parte de su empresa en su tierra natal, con una inversión de nueve millones de euros. En el año 2018, asentó la totalidad de la empresa en el polígono palense. En septiembre de 2019 abrió las puertas del gimnasio. Hoy en día es el negocio de mayor facturación del municipio.



130 empleos

Las instalaciones de las que dispone Jim Sports actualmente se traducen en una facturación anual de unos 30 millones de euros, con más de 130 empleos directos en el ayuntamiento, a los que se sumará otra veintena al finalizar estas obras.



La empresa, con 24 años de historia, mantuvo un crecimiento continuo que culminó, recientemente, con su presencia en América Latina.