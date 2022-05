IxM y PP aprueban fondos para obras en un pleno que impugnará el PSOE

El bipartito de Monterroso aprobó por segunda vez la incorporación de remanentes por valor de más de 287.000 euros a los presupuestos municipales, para obras. La alcaldesa, Rocío Seijas, decidió repetir el pleno que adoptó este acuerdo el pasado viernes ante la amenaza del PSOE de impugnarlo. El portavoz socialista, adelantó que también reclamará la nulidad de la votación de este jueves.

La sorpresa surgió al apoyar la propuesta de Independientes de Monterroso y del PP el edil Germán Vázquez Besteiro, expulsado del ejecutivo monterrosino, que hace seis días se pronunció en contra y este jueves lo hizo a favor. Su postura permitió que la modificación de crédito se aprobase por seis votos contra cuatro. Su voto no fue decisivo ante la ausencia de la edil socialista Isabel Vila por razones familiares.

Rocío Seijas, acusó al PSOE de tratar de "bloquear estes investimentos, xa que se trata dun acordo totalmente legal e avalado polos informes de secretaría". Afirmó que la oposición recurre a "artimañas xa que desde un principio quedou clara a súa intención de torpedear as actuacións programadas". La regidora reiteró que decidió repetir el pleno anterior "nun exercicio de transparencia e para evitar atrancos, xa que entendo que o anterior acordo era perfectamente legal". El PSOE había anunciado su intención de impugnar la sesión de la semana pasada al no estar justificada su urgencia y prohibirse el derecho a la participación telemática de la edil socialista Isabel Vila.

Rafael García precisó que el acuerdo adoptado sobre la modificación de crédito "é nulo porque antes de volver a tratar un asunto xa debatido había que declarar a nulidade do acordo precedente. Non se pode tomar a mesma decisión dúas veces".

El edil socialista precisa que este caso de nulidad está recogido en la ley de procedimiento administrativo común. "Era necesario elevar un informe sobre a anulación do acordo ao Consello Consultivo de Galicia e se contestaba de forma afirmativa, poderíase levar o asunto a pleno para votalo de novo".

García recalcó que "tanto ao anunciar a impugnación do anterior pleno como a raíz do decidido agora, tratamos de defender a legalidade. Non nos opoñemos á mobilización destes remanenes, ni a que se fagan obras en Monterroso". También expresó su desacuerdo con "a falta de transparencia á hora de concretar a que obras se destinarán eses fondos".