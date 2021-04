IxM di que a sentenza que valida a saída de Gato evidencia o seu "abuso de poder"

Independientes por Monterroso (IxM) felicítase da sentenza xudicial que vén de validar a expulsión de Antonio Gato do partido, aínda que a formación considera que "llega tarde". Subliña que ese veredicto evidencia, ademais, o "abuso de poder" que exerceu o exalcalde utilizando o seu cargo para "imponer autoritariamente su criterio, bloquear el Concello y manipular los hechos difamando públicamente a sus compañeros en medios de comunicación, mediante envío de mensajes y en actos públicos2.

IxM, que dende a renuncia de Gato cogoberna en Monterroso co PP, coa independente Rocío Seijas na alcaldía, recalca que a sentenza xudicial recolle que o acto de expulsión do exrexedor foi "legal y minuciosamente motivado". Recorda que eses motivos se recollen nunha acta notarial "de más de 16 hojas en la que se explica y se justifican los motivos, después de convocarlo a una reunión y no asistir a la misma".