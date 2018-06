Investigan si funcionarios de la cárcel de Monterroso celebran «fiestas» con presos

LUGO. Instituciones Penitenciarias investiga si algún funcionario de la cárcel de Monterroso celebró «fiestas privadas» con varios internos en las que supuestamente tuvieron a su disposición bebidas alcohólicas, a pesar de que su consumo está totalmente prohibido en el interior del centro.

El expediente, según confirmaron desde Instituciones Penitenciarias, se inició a raíz de la denuncia remitida por un interno el pasado mes de mayo. Según consta en el escrito enviado por la familia del preso, algunas de las personas que cumplen condena en dicho penal «disfrutan de importantes privilegios, que no están permitidos en este tipo de centros».

El denunciante mantiene que algunos internos organizan «fiestas privadas» en los despachos y oficinas de los trabajadores y de los responsables de la prisión. «En estas celebraciones», asegura, «se consumen sustancias no permitidas, como cervezas o güisqui, entre otras». Para avalar su versión, el hombre adjuntó tres fotografías en las que presuntamente se ve a un grupo de presos celebrando una fiesta en presencia de un funcionario.

Estas «fiestas» se llevarían a cabo con el consentimiento de varios funcionarios del centro, ya que para acceder a las estancias en las que supuestamente se celebran habría que pasar por las garitas de los vigilantes y superar varios accesos restringidos. «Es imposible que se organice todo eso sin que varios trabajadores hagan la vista gorda», dice.

El denunciante apunta además que puso los hechos en conocimiento de la subdirección del centro en varias ocasiones, llegando a facilitar el nombre de un funcionario que supuestamente introdujo bebidas alcohólicas en el centro para consumir con los internos. «Todo lo que digo no sirve de nada, ya que siempre reaccionan de la misma manera. Me dicen que todo eso es mentira y que me van a abrir una causa penal por hacer esas manifestaciones».

Ante esta situación, el interno, según hizo constar en la denuncia, presentó un total cinco instancias desde finales de 2016 hasta mediados de 2017 para solicitar una entrevista con el director del centro penitenciario, Antonio Rivera, «pero también hicieron caso omiso a mis peticiones», dice.

«Se protegen todos entre ellos, formando un clan totalmente cerrado, y cuando yo denuncio estos hechos solo recibo amenazas y presiones para que no diga nada», comenta.

PESQUISAS. El director del penal monterrosino desmiente sin embargo que el preso utilizara «los canales internos» para denunciar las presuntas fiestas, aunque confirmó que la dirección del centro abrió una investigación tras tener conocimiento de la denuncia.

«Se denunció un caso aislado que sucedió presuntamente hace un año y nosotros abrimos una investigación interna, que ya concluyó. Los resultados de las pesquisas fueron enviados a Instituciones Penitenciarias, que tendrá que determinar ahora si la denuncia del interno tiene o no algún tipo de fundamento». Antonio Rivera explicó que la investigación ya está «muy avanzada» y confía en que la resolución no se demore.

Según afirma, los responsables del centro penitenciario no permitieron en ningún momento la celebración de este tipo de fiestas. «Yo desde luego no tuve conocimiento de que se celebraran fiestas y me cuesta mucho creer que se hayan producido estos hechos, pero sería una conducta totalmente reprochable que no va a contar con nuestra anuencia. En ningún caso vamos a permitir este tipo de actuaciones en el interior del centro», concluyó.