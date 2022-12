Industria pide a Altri fraccionar el proyecto de Palas en 17 para captar fondos con los Perte

Altri quería que el Gobierno central lanzase un Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) específico al que concurrir para captar fondos europeos para la puesta en marcha de la planta de fabricación de fibras textiles a partir de madera de bosques certificados que pretende levantar en Palas de Rei, aunque ya tenía asumido que no sería posible tras tocar a la puerta del Ministerio de Industria. Lo que el departamento que pilota Reyes Maroto le habría planteado a la compañía lusa es que fraccione el proyecto en 17 miniproyectos que encajen en diferentes Pertes como vía para lograr recursos de los Next Generation.

Lo desveló ayer en una entrevista en la Radio Galega el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quien reprobó que el ministerio ofrezca esa "solución" a Altri en lugar de "realizar un estudo "ad hoc" para un proxecto tan importante e que pode revolucionar o sector forestal da comunidade autónoma". Así, reprochó a Industria su "falta de ambición" para allanar el camino a una empresa que "está a poñer todos os seus recursos" para hacer realidad la bioplanta de lyocell. Señaló que hay más de 160 ingenieros trabajando en el diseño del proyecto, que los terrenos ya están comprados y que falta encontrar encaje para obtener fondos.

La firma aspira a captar subvenciones por entre 220 y 250 millones. La inversión total ascenderá a 850 millones de euros en la primera fase -una cuantía que se puede elevar a entre 1.200 y 1.300 millones-, por lo que el objetivo sería que los fondos públicos cubriesen hasta el 29% del presupuesto.

A inicios de noviembre, el vicepresidente de la pastera portuguesa, Carlos Alberto Sousa VanZeller, explicó que, para que la factoría de Palas salga adelante, "el punto crítico es la financiación". Desde Santiago, reclamó un Perte específico para el sector forestal, consciente ya de que tendrían que concurrir a varios tras los contactos mantenidos con el Gobierno.

Stellantis

Más allá de la factoría de Altri, hay otro foco de preocupación para la Xunta ligado a los fondos Next Generation. Se trata del futuro de la planta de Stellantis en Vigo. El conselleiro de Facenda advierte del riesgo de deslocalización de ese centro productivo si lo logra apoyo para invertir en sus planes de transformación. El grupo automovilístico avisó de que si no logra fondos para traer aquí sus nuevas plataformas de coches eléctricos, la planta de Balaídos no tendrá asegurado su futuro más allá de 2030. El Gobierno tiene pendiente lanzar la segunda convocatoria del Perte del vehículo eléctrico y conectado.

Con este telón de fondo, Miguel Corgos cargó contra la "mala xestión" del Ejecutivo con los fondos europeos y la "centralización inaudita" por la que ha optado. "Existe un risco importante de inexecución dese continxente de 70.000 millóns de euros de axudas non reembolsables", alertó.

Recientemente, el presidente Alfonso Rueda advirtió de que la candidatura gallega a los Next Generation cuenta con más de 30 proyectos en tramitación a la espera de saber si obtendrán fondos.