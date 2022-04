Pérdidas millonarias en La Cabaña tras el incendio que se produjo en el complejo

El fuego calcinó las dependencias de las cocinas, la cafetería y los comedores del complejo hotelero La Cabaña, en Palas de Rei. Los 64 huéspedes que se encontraban alojados en otros dos edificios que albergan las 32 habitaciones del establecimiento, que estaba lleno, fueron desalojados de forma ordenada y sin problema bajo la coordinación de la Guardia Civil, sin que se hubiera que lamentar heridos.

Aunque todavía está por concretar la causa concreta que provocó el incendio, fuentes del servicio de emergencias del 112 de Galicia indicaron que, según los primeros indicios, se originó en la zona de las cocinas, ubicadas al lado del área de hostelería y almacenamiento. La alarma surgió pasadas las cinco de la mañana, cuando empleados de seguridad del complejo alertaron a la Benemérita y al 112.

Las llamas se propagaron con gran voracidad, favorecidas por la estructura de madera de los inmuebles afectados, cuya techumbre de teja se vino abajo. Fueron momentos de una gran tensión, presenciados por algunos de los propietarios de este conjunto residencial.

El incendio se mantuvo con fuerza durante tres horas, entre derrumbes y estallidos de cristales, y quedó controlado hacia las 08.20 horas. Su dimensión obligó al despliegue de un amplio operativo, en el que participaron bomberos de Chantada y de Arzúa, efectivos del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Monterroso, miembros de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Palas, una motobomba de la central de incendios de Lugo y el grupo de apoyo logístico de la Axega (Gali), que desplazó a la zona un camión cisterna con una capacidad de 25.000 litros de agua para abastecer a los equipos de extinción.

Pasadas las 12.00 horas, y una vez controladas las llamas, el grupo de apoyo logístico de Axega y los bomberos de Arzúa volvieron a sus bases, pero continuaban en la zona los otros equipos de emergencia para controlar y enfriar las brasas que se mantenían encendidas bajo los escombros. El 112 también ha informado este viernes de que los servicios de emergencia han finalizado su intervención en la extinción del fuego.

"As tellas, que son grandes, serven de capa de protección e dificultan a chegada da auga á madeira e os escombros que seguen ardendo por debaixo", explicaron integrantes del GES de Monterroso. Las elevadas temperaturas afectaron también a la capa de lana de roca que servía de aislante de la madera. La humareda aún persistía seis horas después del inicio del incendio.

VIGILANCIA Y CONTROL. Estas labores de vigilancia y control "seguirán varios días. Non poderemos apagar o lume de todo se non se removen os escombros e haberá que proceder á súa retirada", indican desde el GES.

Esta última acción se postergó para aguardar al informe de la aseguradora y a la investigación de las posibles causas que provocaron el siniestro.

Los efectivos de emergencia colaboraron junto a la Guardia Civil en la evacuación de los huéspedes del complejo, "que estaban algo asustados, pero non houbo ningún problema", indican desde Protección Civil de Palas. "Nun principio concentrámolos ao pé do centro de saúde", que se encuentra al lado del recinto de La Cabana, en la calle Bernardino Pardo Ouro.

Las intalaciones calcinadas. M.R.

Aunque los dos edificios destinados a alojamiento están separados de los de uso hostelero, su funcionamiento se vio paralizado, ya que el siniestro afectó a los cuadros generales de suministro eléctrico. Esto obligó a los propietaria de La Cabaña a buscarles un hospedaje alternativo.

GRANDES PÉRDIDAS. Los daños del fuego van más allá del elevado coste monetario de la reconstrucción de los edificios destruidos, "xa que as perdas son millonarias", abundó Taboada. También se perdieron los víveres y demás enseres del almacén, que estaba lleno al comenzar la temporada alta. "Dentro da gravidade dos feitos, non é o mesmo que o lume se producise en xaneiro que en abril. As perdas son maiores", agregó el alcalde, cuya familia es accionista de la sociedad propietaria del complejo, que tenía pendiente más de veinte bodas este año.