Un incendio no baixo dunha casa da Leboreira, en Palas, mobiliza os efectivos

Un incendio no baixo dunha vivenda situada na Leboreira, na parroquia palense de Augas Santas, mobilizou a Protección Civil de Palas, o GES de Friol e a Garda Civil. O lume calcinou dous conxeladores —crese que as chamas puideron comezar no motor dun deles—, unha neveira, un termo eléctrico, a bomba da calefacción, unha bicicleta e diversos enseres.

Foi unha veciña a que chamou ao 112 a iso das 16.00 horas para alertar de que saía fume do inmoble, xa que os propietarios da casa non se atopaban nese momento no lugar. Ao chegar Protección Civil ao punto, o incendio xa estaba controlado grazas á rápida intervención dos donos do inmoble, que axiña se presentaron no punto, e doutros achegados, que se afanaron en controlar o lume con extintores e mangueiras. Con todo, o GES de Friol centrouse en refrixerar a zona tras constatar nunha primeira comprobación coa cámara térmica que a temperatura que se acadaba no interior rondaba os 70ºC.

Ademais dos servizos de emerxencias xa mencionados, desde o 112 tamén se mobilizou os bombeiros de Chantada e a Policía Local de Palas, aínda que finalmente non foi precisa a súa intervención.