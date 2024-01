Xoán Xesús Carril: "Imos insistir para que Arzúa teña o seu centro de día"

Xoán Xesús Carril admite que nunca tivo máis ambición política que a local. Concorreu ás súas primeiras eleccións no ano 1983, "coa democracia case recentemente estreada", e catro ano máis tarde entrou por primeira vez na corporación de Arzúa da man de Esquerda Galega. Xa integrado no BNG exerceu como concelleiro de Deportes entre 2007 e 2011. Tras a súa xubilación e despois de permanecer durante un tempo en segundo plano, aceptou en 2019 encabezar a lista nacionalista, volvendo repetir en 2023.

Accedeu á alcaldía grazas a un acordo de última hora coas outras dúas forzas de esquerda: Alternativa por Arzúa e PSdeG. Como foi ese proceso?

O BNG foi a segunda forza máis votada tras o PP e o importante era manter un goberno de esquerdas. En todo caso, ao pleno de investidura fomos sen nada decidido aínda que ao final se chegou a un bo acordo, grazas ao apoio do partido do anterior alcalde, Alternativa por Arzúa, e o PSdeG.

Con esa repartición de tres concelleiros do BNG, tres de Alternativa por Arzúa e un do PSdeG, fronte aos seis do PP, que valoración fai do funcionamento do tripartito?

As negociacións da formación de goberno foron posteriores á investidura. Non foron tensas, aínda que si intensas, porque o noso obxectivo era plasmar un acordo moi ben definido. Neste sentido estou moi satisfeito, porque , a pesar de ser un tripartito, somos un equipo único que traballa unido. Ademais, creo que ese ambiente de estabilidade e tranquilidade está a percibirse no pobo.

En canto ao que é puramente o labor de goberno, que balance fai destes algo máis de seis meses que leva á fronte do Concello?

O balance desde logo é positivo, aínda que os logros non son todos os que esperabamos, xa que arrincamos con algúns problemas como foi a marcha tanto da anterior secretaria como do interventor. Isto paralizou moitos aspectos, pero adía de hoxe xa contamos con persoal neses postos e traballamos a pleno rendemento.

Cales son as principais necesidades que ten a día de hoxe o concello?

As necesidades son moitísimas, como en calquera concello pequeno. No noso caso temos unha rede local de estradas de case 600 quilómetros, que só en limpeza e mantemento supón un gasto moi importante para as arcas municipais. Tamén estamos a traballar para mellorar a cobertura telefónica en parroquias do noroeste do municipio e, no que é o centro urbano, queremos presentar no próximo pleno unha ordenanza reguladora para abrir o aparcadoiro soterrado do multiusos, que leva pechado desde a pandemia.

Algúns proxectos máis?

Entre os máis inmediatos, a segunda fase da obra de Fraga do Rei, a mellora do chan do multiusos ou a apertura da área recreativa do Chiringuito.

No ámbito social, a Festa do Queixo de Arzúa, que este ano será do 1 ao 3 de marzo, é un dos principais escaparates do municipio.

Sen dúbida. A organización da cita lévaa directamente o actual concelleiro de Cultura e anterior alcalde, José Luis García. Pero xa non só se traballa na deste ano, senón tamén coa mirada posta en 2025, cando se celebrará a 50 edición desta Festa, que queremos sexa declarada Festa de Interese Turístico Nacional. Ademais, acita tamén serve para poñer en valor o sector agrogandeiro, que sen dúbida é un dos grandes motores do municipio e que ás veces parece esquecido.

O Camiño de Santiago é o outro.

Evidentemente. Os peregrinos achegan moitísimo á vila é supoñen unha importante fonte de ingresos, polo que o fenómeno xacobeo resulta vital para a vila. Pero non esquezamos que ao mesmo tempo demandan servizos. Sobre todo no verán a poboación de Arzúa multiplícase e o servizo de auga queda moi limitado neses meses. O noso proxecto é aumentar a capacidade da rede e por iso imos comprar unha leira para poder ampliar o depósito da traída.

No seu programa levaban tamén a construción dun centro de día. En que punto está o proxecto?

Tivemos unha reunión co consorcio da Xunta, xa que se trata dunha instalación moi necesaria para este municipio, ao ter unha poboación moi envellecida. Con todo, dixéronnos que xa hai un centro de día en Melide para dar servizo á comarca, co que non estamos de acordo. Imos seguir insistindo neste tema, como o faremos tamén para que se emenden os problemas de filtracións na gardería ou para que se formalice a cesión da Casa de Correos.

A autovía permitirá potenciar o polígono, polo que pediremos á Xunta que acometa a súa terceira fase

Está máis satisfeito co trato recibido pola Deputación?

A Deputación é a que está a salvar os concellos pequenos. O POS supón para nós un programa vital á hora de poder acometer obras e, ademais, son fondos que se reparten de forma obxectiva entre os concellos, e non con eses criterios partidistas que utiliza a Xunta.

A A-54 entre Lugo e Santiago afectará especialmente á vila. Cando se acabe a obra será un problema ou unha oportunidade para Arzúa?

Sen dúbida, creo que vai ser unha oportunidade. Primeiro, porque nos aliviará do problema do tráfico pesado polo centro urbano e despois porque nos permitirá potenciar o polígono empresarial, polo que pediremos á Xunta que acometa xa a terceira fase.

Gústame facer sendeirismo e coidar os cans, pero o que máis me relaxa é traballar a horta

Xubilado desde hai case seis anos, como técnico de Fenosa en centrais hidráulicas, Carril, como lle gusta que lle chamen, está casado, é pai de tres fillos —dúas mulleres e un home— e tamén avó de dous netas "pequechas".

Como se tomaron na casa que retomase a primeira liña política case xusto despois de xubilarse.

A miña muller foi a que máis me insistiu para que non o fixese. A verdade entendo a súa oposición, porque despois de anos traballando agora era un bo momento para descansar e viaxar no canto de meterme neste marrón (ri). Recoñezo que me custou moito dar o paso. Pero ao final, creo que foi algo frutífero e bo.

Nunca tivo máis ambición política que a local?

Nunca. Eu sempre vivín do meu traballo e mesmo agora son alcalde sen salario, a non ser polo que percibo por asistir a plenos.

Supoño que lle queda pouco tempo libre. A que o dedica?

Unha das miñas grandes afeccións é practicar sendeirismo. De feito son o presidente dun club que se fundou cando eu era concelleiro de Deportes, tras as eleccións de 1987. Estar cos meus cans de palleiro é outras das miñas actividades favoritas. Pero o que máis me relaxa, sen dúbida, é a horta. Estar no invernadoiro e loitar cos tomates e cos pementos para que medren.