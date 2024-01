A igrexa de Vilar de Donas celebra 800 anos como un referente do románico

En 1224 comezaba a levantarse a igrexa de San Salvador de Vilar de Donas e por aquel entón nada se sabía aínda de que se acabaría convertendo nunha das maiores xoias da arte románica que salpica a provincia e nun dos máis grandes bens patrimoniais dos que presumen o concello de Palas e A Ulloa. Este ano celebra 800 anos tendo pasado por días mellores, pero resistindo desde a humildade.

A Orde das Donas e Cabaleiros do Priorato de Vilar das Donas Os Lobos atópase inmersa na confección dun extenso programa que conmemore esta efeméride, múltiples actividades para as que se contará coa colaboración de entidades e colectivos como a propia parroquia, o Instituto de Estudos Ulloáns e Metátese Teatro, así como o Bispado de Lugo.

Polo momento xa se deron os primeiros pasos, como a creación dun logo conmemorativo, froito da deseñadora gráfica Azucena Pérez Souto e que se empregará para facer un selo de caucho que se plasmará na credencial de Vilar de Donas, e a elaboración dun calendario con fotografías do templo que xa foi repartido entre veciños e entidades.

Pero as ideas son moitas máis. O presidente do colectivo Os Lobos, José Manuel Pérez, explica que a esta listaxe de propostas "se sumarán moitas máis". Así, agardan recuperar a exhibición fotográfica sobre a igrexa que hai uns anos se levou ao castelo de Pambre, engadindo novos contidos pero regresando ao mesmo lugar de exposición; rematar a instalación dun banco de pedra que permita unhas mellores vistas do templo, ou solicitar a edición dun selo conmemorativo a Correos y Telégrafos, un décimo especial a Loterías e unha moeda que celebre este aniversario á Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Por outra banda, celebrarase dun xeito especial a Noite das Donas, farase un roteiro teatralizado a cargo de varias escolas e grupos que pasará pola parroquia e celebraranse actos relixiosos singulares polo 18 de marzo e o 6 de agosto, na honra a San Salvador; polas Letras Galegas e, sobre todo, polo 15 de outubro, a data que aparece reflectida na fachada da igrexa como posible inicio dunha construción que se desenvolvería en catro fases. Non faltará tampouco a música, aínda por concretar.

José Manuel Pérez fala tamén de reforzar a sinalización do coñecido como Carreiro dos Lobos, o treito de dous quilómetros que fai honra ao nome atribuído a esta parroquia de Palas e que separa a actual ruta xacobea da igrexa de Vilar de Donas. E é que, explica, "en 2010, reconfigurouse o trazado do Camiño de Santiago e, se antes pasaba a carón da igrexa, desde entón deixou de facelo". Agora, á beira do templo chegan aqueles peregrinos que "buscan atopar algo distinto, especial", así que Os Lobos aproveitan este 2024 para reivindicar "o único Monumento Nacional da Ulloa", declaración lograda de 1931.

Deste xeito, piden o arranxo do antigo mosteiro, cuxa cuberta se instalou en 1992 e se atopa nun estado "máis que deplorable"; a limpeza do teito acristalado da igrexa e a fonde do mosteiro; a iluminación das proximidades do templo ou, "o máis sinxelo e primordial de todo", contar cun horario de apertura "similar ao doutros monumentos importantes" e un guía que enriqueza a visita a Vilar de Donas.