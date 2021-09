La Iglesia cede el cenobio de Vilar de Donas a Palas de Rei para su rehabilitación

El obispado de Lugo y el Ayuntamiento de Palas de Rei firmaron un convenio para la cesión gratuita del antiguo monasterio de Vilar de Donas a la entidad local, que se encargará de su rehabilitación.

El prelado lucense, Alfonso Carrasco Rouco, y el alcalde palense, Pablo Taboada, firmaron el documento de traspaso de la propiedad, por un periodo de 33 años que puede ser renovable, para que el Concello proceda a la restauración integral de este monumento histórico, declarado Ben de Interese Cultural (BIC), que se encuentra actualmente en un mal estado de conservación.

El Obispado cede tanto el monasterio como edificaciones anexas y la finca circundante, situados en la parroquia de San Salvador de Vilar de Donas, con el fin de impulsar y potenciar los recursos turísticos de Palas y de contribuir a la dinamización económica del municipio.

El convenio establece que las actuaciones que se realicen en el inmueble serán siempre acordes "coa moral e principios da igrexa católica".

El Concello se comprometió a la recuperación del monumento en los términos establecidos en la cesión y a su posterior gestión. El regidor palense valoró "moi satisfactoriamente esta actuación" y agradeció al obispado de Lugo a súa implicación para acondicionar "este importante inmoble que forma parte do patrimonio histórico e cultural do Concello de Palas. A firma deste acordo senta as bases para acometer o proxecto".

Pablo Taboada recalcó que la firma del acuerdo es un paso vital para cumplir una demanda histórica, "xa non só dos veciños, senón tamén dos múltiples visitantes que recibe Vilar de Donas. Trátase dun gran paso na aposta por valorizar o patrimonio histórico do noso concello". Taboada también agradeció la colaboración del tejido asociativo local en esta iniciativa.

El mandatario palense destacó que, tras la rehabilitación del castillo de Pambre y del Pazo da Laia, "agora estamos a piques de acometer o adecentamento dun antigo mosteiro, cunha singular igrexa románica, que é un referente turístico para Palas, para a súa contorna e para o propio Camiño Francés".

Las obras de restauración de Vilar de Donas están incluidas dentro del catálogo de actuaciones del Ministerio para la Transición Ecolóxica para el Plan Nacional Xacobeo 2021-2022, en el que se contempla el acondicionamiento de 41 edificios declarados BIC en el Camino de Santiago, con una asignación de 121 millones en los Presupuestos Generales del Estado, de los que 25 se destinarán a Galicia.

INVERSIÓN. Entre las actuaciones previstas en la provincia de Lugo, donde se prevé un gasto de 7 millones, se ejecutarán mejoras en la catedral de Mondoñedo, por valor de 3,5 millones; en el monasterio de San Salvador de Lourenzá, al que se destinan 2 millones; en el Muíño do Toleiro de Sarria, donde se gastarán 668.000 euros; y en el proyecto Vilar de Donas, para el que se consignan inicialmente 1,5 millones. Taboada aseguró que este es el coste estimado de los trabajos, tal como se apuntó en las recientes reuniones celebradas en Oviedo y Santiago, "xa que está pendente a redacción do proxecto para concretar o investimento definitivo".

El alcalde tiene previsto reunirse de inmediato con la directora xeral de Patrimonio, María del Carmen Martínez Insua, y ya contactó con la directora xeral de Turismo, Nava Castro, para concretar posibles vías de colaboración con ambos organismos para la ejecución de las obras. "Estamos agardando á publicación do Real Decreto no que se aprobe a execución do proxecto e, a partir de aí, concretaremos en detalle os traballos", recalcó Pablo Taboada, que ayer asistió a una reunión de la comisión interterritorial de patrimonio y turismo.

Los últimas iniciativas efectuadas en Vilar de Donas consistieron en la restauración de los frescos que cubren el interior del ábside de la iglesia románica. Se trata de un conjunto pictórico considerado único dentro del periodo gótico gallego.