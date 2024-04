Greenfiber responde a las dudas sobre el Proyecto Gama: será sostenible y respetuoso con el medio

El proyecto Gama es una iniciativa pionera a nivel mundial para la producción de lyocell, una fibra textil elaborada a partir de celulosa procedente de madera de eucalipto gallega certificada que, en la actualidad, se comercializa fuera de Galicia.

Es un proyecto basado en la economía circular, en el que todo se optimiza: agua, residuos y energía. Además, está diseñado atendiendo a unos niveles de exigencia medioambiental superiores incluso en algunos parámetros, a los que marca la legislación.

Se tratará de una planta de última generación, en línea con las directrices de la UE, que situará a Galicia en la vanguardia de una nueva industria basada en la sostenibilidad, la innovación y la mejora continua.

Sobre el proyecto

¿Qué superficie total ocupará la factoría de GreenFiber?

El área destinada a la implantación de la factoría solo ocupará una superficie de 112 ha. Estará ubicada en una parcela de 366 ha. en la que, además, se plantará un cinturón verde de especies autóctonas que ocupará 61 ha. El resto de la parcela –193 ha. aproximadamente– se conservará en su estado actual.

¿Qué se fabricará en GreenFiber?

Se fabricarán dos productos finales a partir de la madera del eucalipto, ambos de base celulósica y, por consiguiente, biodegradables. Uno de ellos serán las fibras solubles para aplicaciones textiles, que se venderán solamente a industrias del sector textil y que no sirve para las "habituales" industrias papeleras. Otro será el Lyocell, una fibra textil con la misma base celulósica, que se producirá en la misma planta utilizando directamente el primer producto como materia prima. Cabe destacar que el Lyocell es una fibra 100% biodegradable, que no acarrea la generación de microplásticos que puedan llegar a ríos u océanos, como sucede con la mayoría de las fibras textiles que se producen y utilizan actualmente (p.e. polyester).

¿Se va a producir celulosa para la fabricación de papel?

No. En esta planta se extraerá la celulosa de la madera para producir exclusivamente fibras textiles y/o fibras solubles que es la materia prima para aplicaciones textiles. Es decir, son productos diferentes de la pasta de papel, con un proceso de producción distinto y, por tanto, sus impactos también son diferentes.

¿De dónde saldrán los 1,2 millones de toneladas de eucalipto que utilizará GreenFiber?

La planta de Greenfiber se nutrirá de eucalipto excedentario, que actualmente se está comercializando fuera de Galicia por falta de mercado interior. Esto implicará un beneficio para el sector maderero, al poder vender esa madera en proximidad, reduciendo los costes de transporte.

¿Contribuirá este proyecto a aumentar la eucaliptización de Galicia?

No, en absoluto. El eucalipto que se utilizará en la planta es el que ya se está produciendo actualmente. No será necesario incrementar la superficie de las plantaciones.

Uso del agua

¿Es verdad que la factoría consumirá 46.000 metros cúbicos diarios de agua?

La planta de Greenfiber está diseñada para poder usar (no consumir) un máximo de 46.000 m3 al día. Esta cifra solo existe para situaciones de emergencia o necesidad puntual y no representa uso diario. En la primera fase se contempla una captación máxima de 20.000 m3/día. La diferencia entre usar y consumir está en que la práctica totalidad del agua utilizada se devolverá al río una vez depurada, aguas arriba del punto de captación.

¿El agua se devolverá al río sin ningún contaminante?

El agua será depurada antes de la devolución, cumpliendo rigurosamente con todos los parámetros exigidos en el Plan Hidrológico Galicia Costa 2021-2027, que es más restrictivo que cualquier otro plan europeo. Esto garantiza que no se afectará el estado actual del río Ulla, tal y como reflejan los estudios de dispersión realizados del agua devuelta al río.

¿A qué temperatura se devolverá el agua al río?

Tal y como contempla la ley, el proceso garantiza que el agua retornada al río, al mezclarse con el caudal natural, no provocará una variación de la temperatura del mismo mayor de tres grados por encima o por debajo.

Contaminación atmosférica

¿Cómo afectarán a la atmósfera los gases causados por la generación de la energía necesaria para la factoría? ¿Es verdad que provocarán una lluvia ácida en un radio de 10 y 30 kilómetros?

La energía de la fábrica se producirá a partir del vapor de alta presión generado en una caldera que quemará los subproductos de la madera que no sirven para la producción de fibras. Todos los gases serán debidamente tratados antes de emitidos a la atmosfera, garantizando no solo el cumplimento de todas las concentraciones que la ley exige, sino incluso yendo más allá en algunos de estos parámetros. Así, en estas condiciones, como demuestra el estudio de dispersión realizado, no hay posibilidad de que se produzcan las denominadas "lluvias ácidas".

¿Va a desprender mal olor, como todas las celulosas?

No. El proceso técnico es diferente al de las antiguas celulosas de papel. En esta planta se emplearán las más avanzadas tecnologías donde todos los gases olorosos serán captados para ser reutilizados en el proceso de producción de energía. De este modo se puede decir que será una planta con ausencia de malos olores.

Afección a la fauna y a la flora

¿Cómo afectará la actividad de la fábrica a la fauna y flora local?

El hecho de que las emisiones a la atmósfera cumplen estrictamente todos los parámetros exigidos por la ley (quedando incluso en algunos de ellos por debajo de las concentraciones requeridas) y de que el agua se devolverá al río una vez depurada, garantiza que el estado actual del río no se cambiará y que la actividad de la fábrica no supondrá ningún impacto en la fauna ni la flora local. Ni tampoco en la actividad agroganadera.

¿Y al consumo humano?

No se verá afectado por la actividad de la fábrica.

¿Y a la Ría de Arousa y el marisqueo?

En la medida en que el agua se devolverá al Ulla depurada, con una calidad que no cambia el estado actual del rio, se prevé que llegará a la Ría de Arousa en las mismas condiciones y, por eso, no afectará a los bancos marisqueros.

En el estudio se afirma que el impacto será moderado ¿es compatible esto con la afectación en una zona que alberga varias especies en peligro de extinción y endemismos únicos en Galicia?

Teniendo en cuenta los estudios y recomendaciones de expertos en la materia, se han tomado todas las medidas necesarias para preservar especies autóctonas y de especial protección. Entre ellas destaca, por ejemplo, la modificación o adaptación del diseño de la planta, el traslado del punto de devolución de agua tratada a varios kilómetros de distancia o la reserva de áreas específicas dentro de la planta, dedicadas a favorecer el crecimiento y preservación de determinadas especies.

Afectación al paisaje

¿Cómo afectará al paisaje la construcción de una factoría en pleno Camino de Santiago?

El diseño de la fábrica está planteado para minimizar al máximo el impacto visual desde el camino de Santiago, cuyo punto más cercano a la fábrica está a 3 kilómetros de la misma.

¿Qué medidas correctoras se han aplicado para paliar este impacto?

Se ha aprovechado la orografía del terreno para ubicar las instalaciones más voluminosas en las zonas más bajas y se plantea un cinturón verde de 61 hectáreas para minimizar el impacto visual.

Expropiaciones

¿Será necesario expropiar terrenos para la fábrica?

La intención de Greenfiber es negociar directamente con los propietarios la compra de las fincas afectadas (y no la expropiación). Para ello, ha establecido ya contacto con los propietarios afectos al área de implantación industrial, que se han mostrado favorables, en su inmensa mayoría, a llegar a un acuerdo con la empresa una vez que el proyecto tenga las autorizaciones y recursos necesarios para ponerse en marcha.

¿Cómo afectará a los propietarios de fincas la instalación de 12,5 kilómetros de tuberías para trasladar el agua desde el embalse a la fábrica?

Todas las canalizaciones irán bajo tierra y, de manera preferente, por terrenos de uso público para minimizar las afecciones a propietarios privados, por lo que se prevé una afectación parcial. En cualquier caso, se hablará y negociará individualmente con cada propietario afectado para analizar el tipo de afectación en cada uno.

Empleo

Los medios han recogido diferentes cifras de creación de empleo: 2.500, 500, 200… ¿Cuál es la previsión real de generación de empleo?

La empresa siempre ha mantenido la misma estimación de creación de puestos de trabajo: en torno a 500 puestos directos (con diferentes cualificaciones y en sistema de turnos, para mantener la actividad de forma permanente las 24 horas); 2.000 indirectos (servicios industriales, seguridad, limpieza, mantenimiento, logística, transporte, hostelería, forestal...). Además, se calcula que se superarán los 4.000 puestos de trabajo en los momentos pico de la construcción (construcción, ingeniería, electricidad, fontanería, metalurgia…).

