"Grazas ás mulleres que fixeron e fan deste oficio un acto revolucionario"

"Non podo perder a oportunidade de homenaxear tantas e tantas mulleres que fixeron, fan, e agardo que farán deste oficio un acto revolucionario sen sabelo", dixo María Vázquez ante o numeroso público que se concentrou en Arzúa para escoitar o pregón da actriz, que recentemente optou a un Goya pola súa interpretación de Ramona na premiada Matria. Ela abriu oficialmente a Festa do Queixo de 2024 e con "oficio" referíase ao de facer queixo e coas palabras "tantas e tantas mulleres", a todas as artesás ás que onte, hoxe e mañá se lles debe o produto, grazas ás súas mans e ao seu saber insubstituíbles.

María, ataviada cun vistoso dengue do traxe tradicional galego, buscou vínculos con Arzúa, pero non conseguía atopalos. E iso que, tal e como recoñeceu, "teño un anaco de moitos lugares de Galicia e incluso de todas as provincias, pero oes, nin un chisco de Arzúa". Lembrou así as palabras dun bo amigo seu que no seu momento dixo: "María é dun sitio ou doutro segundo o xornal que leas. É de Vigo porque naceu en Vigo, é de Santiago porque viviu moitos anos en Santiago, é de Ourense porque estudou en Ourense e se les El Progreso de Lugo, é de Lugo porque a súa familia é de Carballedo e de Chantada".

Un dos múltiples postos de queixeiros presentes no recinto feiral. PEPE FERRÍN

Como luguesa que é, no arranque da súa intervención despexou dúbidas e aclaroulles a aqueles que non a coñecían que "non son de aquí, senón de Carballedo". Seguiu buscando e algún vínculo coas terras arzuás puido atopar: "Son 100% galega e son rubia, que non 'pelirroja', así que son rubia galega, como as vacas das que se saca o leite co que se fai o queixo Arzúa-Ulloa", dixo entre risas, as mesmas que ao compás dos aplausos se oíron no público.

A maiores, engadiu a intérprete, "penso en queixo e vénme un festín sensorial: miles de recordos de infancia, cheiros, emocións, merendas, postres, festas e familia", e aquí, neste mesmo punto, tirou de memoria e daquelas tardes que pasaba elaborando o produto coa súa avoa Plácida e a súa curmá.

Así, María Vázquez, a través desas dúas figuras tan achegadas a ela, enxalzou o papel da muller como artífice de que "hoxe esteamos aquí, nesta festa", grazas ao seu "esforzo, traballo, xenerosidade e compromiso", e por manter a tradición pese a que "moitas veces non foi, e non é, fácil".

concellos da dop. Para rematar, nomeou un a un todos os municipios que integran a Denominación de Orixe Protexida (DOP) Arzúa-Ulloa e, entre todos eles, apareceu o vencello definitivo que tanto buscou ao longo do seu emotivo discurso: Carballedo e Chantada. Todos eles concellos do interior de Galicia e todos con sabor a queixo. "A partir de hoxe podo dicir, se mo permitides, que son tamén un pouco de Arzúa", concluíu ela cunha frase que levantou unha ovación entre os presentes e que se fixo, quizais, máis sonora cando ergueu con orgullo, de mans do concelleiro de Cultura, José Luis García, un deses miles de queixos redondiños, cremosos e suaves que onte se podían ver por toda a vila.

E é que Arzúa armouse de queixos e xente para resistir o envite da chuvia, presente durante toda a xornada. Na cuadraxésimo novena edición da Festa do Queixo citáronse 57 postos de queixerías chegadas de diversos puntos de Galicia, España e incluso internacionais e, dentro desta cifra, unha decena de produtores amparados baixo a denominación de orixe anfitrioa, que despacharon sen parar.

Pero o día non só consistiu en 'queixear', verbo que os de Arzúa ben poden patentar, senón que tamén a música foi prato forte. Comezou pola mañá ao son do grupo de gaitas O Bringuelo, que animou as rúas e o recinto feiral, e seguiu pola tarde cunha actuación de Ollo Piollo para os máis pequenos, dentro do festival Pequequeixo, e coa animación da charanga Latexo Percusión.

Numerosos asistentes achegáronse a probar os queixos. PEPE FERRÍN

Xa pola noite, a carpa habilitada para o Festival do Queixo quedou pequena para albergar todos aqueles que querían desfrutar dos concertos do grupo carballés Tu Futura Exmujer, que foi o gañador do certame Queixo Maquetón, de La Plazuela, de Arde Bogotá e do valadourés Grande Amore.

Programa para o domingo. O que queira 'queixear' este domingo, está a tempo. O recinto feiral cos máis de 70 expositores abrirá ás 10.00 horas, cando dará inicio o cuarto torneo Chess and Cheese Arzúa, que se celebrará no local social de Santa María, a carón do parque de bombeiros.

Ás 10.30 regresará a música, desta volta da man do grupo de gaitas e cabezudos Os Viqueiras; ás 12.00 Trío Detrés deleitará os pequenos asistentes co seu humor, improvisación e "solucións disparatadas", e ás 12.30 Brassica Rapa percorrerá as rúas.

As versións de temas de éxito que ofrece De Vacas amenizarán a sesión vermú a partir das 12.30 no Campo da Feira, con entrada de balde ata completar a cabida, no mesmo lugar no que, a partir das 18.00 horas, se subirán ao escenario Guadi Galego e Fillas de Cassandra para pór punto final a esta edición e comezar a pensar na vindeira, a do medio século.