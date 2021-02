El gobierno local de Monterroso bloquea a un edil en el Facebook municipal

José Luis Fraga, concejal no adscrito de Monterroso, denunció que el gobierno local le bloqueó en la página del Facebook municipal a causa de sus críticas a su gestión y matiza que sus comentarios "non foron en ningún momento irrespectuosos". Fraga acusa a la alcaldesa, Rocio Seijas (Independientes por Monterroso) de "secuestrar as redes sociais, sen tolerar opinións diferentes, o cal demostra unha absoluta falta de transparencia".

El edil centra sus críticas en las redes sociales en el mal estado de las pistas municipales, "que sofren un abandono total, con moitos viais en mal estado, tal como me transmiten os veciños".

Fraga entiende que el bipartito formado por IXM y el PP "non fai un esforzo suficiente para arranxar este problema", Precisa que el presupuesto municipal contempla una partida de 60.000 euros para inversiones reales, "cando os salarios do grupo do goberno ascenden a 102.00 euros". También apunta que la reciente inversión de 600.000 euros en obras viarias, con cargo al plan único, "é enganosa. A metade dese gasto corresponde ao 2020 e foi xestionada polo anterior alcalde, Antonio Gato. O novo goberno, que entrou en xuño, non executou as obras aprobadas para ese exercicio e pasounas ao plan de 2021". La cifra anunciada "só cubre un 10% das necesidades existentes", según José Luis Fraga.