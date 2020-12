El GES de Monterroso dobló efectivos por el temporal

"Este domingo estabamos de vixilancia, porque en calquera momento nos poden chamar para volver saír, e mentres dedicámonos a revisar os vehículos e a maquinaria", explicaba el coordinador del GES de Monterroso, Fernando Otero, tras dos jornadas de intensa labor por los efectos de Dora, que les obligó a doblar personal. A los tres de guardia se sumaron tres más de refuerzo. E hicieron falta.

La nieve no es un fenómeno extraño en su zona —Monterroso, Guntín, Palas de Rei, Antas de Ulla, Portomarín y Taboada—, pero la intensidad de la nevada del viernes y su rapidez multiplicó las incidencias, sobre todo en Guntín y Monterroso.

"O venres tivemos que atender moitas saídas de vía, limpar rúas e botar sal para que se puidese andar", recordaba Fernando, mientras decía que anteayer tocó armarse con la motosierra. "O sábado tivemos polo menos dez operativos por retirada de árbores, que co peso da neve caen sobre as estradas ou nos tendidos eléctricos, o que é un problema", precisó Fernando, y apuntó que las llamadas aún no han cesado. Les llegó un aviso de Guntín, pero finalmente no tuvieron que acudir por ser una vía de la Diputación.

También se convirtieron en transporte improvisado, con el apoyo de la brigada de obras de Monterroso, que por ejemplo colaboró con el reparto de la comida a domicilio, o incluso de los alcaldes, entre otro personal. Tanto el de Palas de Rei, Pablo Taboada, como la de Guntín, María José Gómez, usaron sus vehículos. El primero, para ayudar a desplazarse al personal de SAF, y la segunda, para transportar a algunos escolares del bus de la ruta de Pradeda, que se quedó atrapado y tuvo que ser remolcado por tractores.

Los operarios del GES de Monterroso también tuvieron que hacer uso de tres todoterrenos como transporte escolar para llevar a cerca de una treintena de niños del colegio de Monterroso a sus casas, al no poder circular los autobuses, y también acudieron al rescate de otro con cinco menores en Guntín, que se quedó atrapado.

Las incidencias se completaron con cortes en el suministro eléctrico. Monterroso se vio afectado por un fallo en la línea que va a Palas el sábado y en la zona de San Romao, en Guntín, estuvieron más de 24 horas sin luz.

Desde el GES de Monterroso recuerdan que, cuando se producen temporales, lo mejor siempre es quedarse en casa y evitar desplazamientos innecesarios. Y, en caso de tener que salir, "hai que extremar as precaucións". Fernando Otero incide además en que si alguien necesita ayuda, o que se le lleve algo a casa, como medicinas, antes de arriesgarse a salir se ponga en contacto con ellos para que se lo gestionen.