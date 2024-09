Gato pasa a ser edil no adscrito tras apartarlo el PSOE de la portavocía en Monterroso

La fragmentada corporación política de Monterroso tiene, desde este lunes, una fisura más. Antonio Gato Soengas registró en la mañana de este lunes la solicitud en el Concello para dejar el grupo municipal socialista y continuar en la corporación como concejal no adscrito, un movimiento motivado por la decisión de la agrupación de relevarlo de la portavocía local. Su solicitud será abordada en el pleno ordinario de este jueves, donde también se abordará el cambio de portavocía socialista, que asumirá Rafael García.

"Entereime pola prensa —por este diario— de que me relevaban da portavocía. Non tiveron nin sequera a consideración de comunicarmo de maneira persoal. Semella que se tratase dun xuízo sumarísimo", comenta Gato. "Aínda por riba, tiveron o arresto de dicir que querían seguir contando coa miña colaboración no grupo municipal, algo que non é máis ca postureo", añade.

"Eu, dende logo, non vou estar onde non me queren. Fíxeno porque mo pediron, cando mo pediron, pois eu non tiña en mente ser voceiro na agrupación, foi unha petición que partiu da dirección provincial do partido", indica el veterano exregidor socialista, en referencia a la solicitud que le trasladó José Tomé para que encabezase la lista del PSOE a elecciones municipales de mayo de 2023, después de que en 2019 concurriese como independiente.

El mismo secretario general del PSOE en la provincia de Lugo lo definía como un "tícket gañador" de cara a los comicios, situándolo por encima del entonces líder socialista, Rafael García. Se juntaban así, en la misma candidatura, dos nombres que habían sido tensos adversarios en la legislatura anterior.

Gobernabilidad de Monterroso

Sin embargo, el resultado no fue el esperado. Por un lado, la lista popular resultó ganadora, con poco margen en relación a la socialista, ambas con tres ediles de los once de la corporación. Por otro, el veto del BNG y del PG a Antonio Gato impidió formar un tripartito de izquierdas, y abrió la puerta al popular Eloy Pérez Sindín y a una situación de bloqueo en el municipio, que tiene los presupuestos prorrogados y donde resulta difícil sacar adelante cualquier propuesta. Una situación que, por otro lado, se suma a varios mandatos de inestabilidad.

En este contexto, la decisión del grupo socialista de relevar a Gato se debe, según Rafael García, "á maneira de entender o traballo da oposición, que se estaba orientando a compracer ao goberno do PP", añade, una cuestión que se remonta ya al mes de octubre del año pasado, cuando Gato presentó un plan de actuación para garantizar el apoyo del PSOE a las cuentas. "O que pasa é que o alcalde non cumpriu coa súa parte, e temos as contas sen aprobar", comenta Rafael García. La tensión se acrecentó en los últimos meses, y la gota colmó el vaso en el pleno anterior, cuando Gato retiró dos mociones al saber que sus compañeros de filas no las apoyarían.

"Non vou entrar nese xogo", comenta García, en referencia a la acusación de Gato de haberse enterado por este medio del relevo de la portavocía. "Estas cousas non suceden da noite á mañá", sentencia el que desde este jueves será portavoz socialista. "Nós decidimos algo en maioría, de maneira democrática. Queriamos que continuase connosco, traballando para Monterroso, pero aceptamos que non sexa así, e que emprenda unha nova etapa, pensando nos veciños de Monterroso", valora García.

Por su parte, Gato niega haber facilitado el gobierno al PP y defiende que su postura "baseouse en apoiar cousas boas para Monterroso". En este sentido, afronta esta nueva etapa "con moito ánimo", y tras recibir "mensaxes de apoio que me impelen a seguir co traballo que estaba facendo". "Ningúen me vai impedir loitar polo meu pobo", comenta el veterano exregidor. Alcalde del municipio con el PSOE entre 1999 y 2015, y militante del partido desde 1973 hasta la crisis interna en la agrupación local en 2018, es difícil que, a pesar de las vueltas que da la política en Monterroso, Gato vuelva a las filas socialistas.