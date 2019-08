Gato nombra tenientes de alcalde a los tres ediles díscolos sin zanjar la crisis

El pleno de organización celebrado este jueves en Monterroso dejó patente la fractura que vive el equipo de gobierno liderado por Antonio Gato. En la sesión, que duró apenas 15 minutos y estuvo repleta de público, se palpó una gran tensión entre el regidor y los tres ediles díscolos de Independientes de Monterroso (IxM).

La confrontación se vivió cuando Gato dio cuenta de un decreto por el que nombraba tenientes de alcalde a sus tres compañeros -Rocío Seijas, Germán Vázquez y Luis Mariño-. En ese momento Seijas propuso un organigrama planteado por los tres ediles que rompieron con el regidor, función que es competencia exclusiva de la alcaldía. El regidor le retiró la palabra y recalcó que «non cabe discusión, se non está de acordo con este nomeamento pode presentar a renuncia», y dio paso a los siguientes puntos.

En el pleno no hubo reparto de áreas ni se propuso la creación de la junta gobierno, una situación que aunque no es obligatoria legalmente en concellos de menos de 5.000 habitantes, es excepcional, según admitió Gato tras la sesión. "No haberá comisión porque é unha decisión do pleno e este órgano non a propuxo", señaló. El dirigente local hizo referencia a la situación que vive su partido y recalcó que de los 14 miembros en la formación, "tres apartáronse, pero quedamos once dispostos a traballar".

El portavoz popular admite contactos teléfonicos con el alcalde, pero ningún pacto firme, y se desmarca de la crisis en el seno de IxM

Alentó a los tres ediles de IxM a dar una explicación de lo sucedido. "Non deron ningunha razón e gustaríame saber que pasou. Están quedando mal cos cidadáns porque deberan dicir o motivo polo que actúan así". Ante esta situación de ingobernabilidad sin precedentes, el alcalde volvió a recalcar su disposición a gobernar vía decretos. "Dentro das competencias da alcaldía e sen apartarme do que di a lei eu gobernarei desde esa posibilidade", dijo.

Los tres concejales de IxM no quisieron explicar los motivos de su ruptura, pero echaron en cara al alcalde "a súa actitude autoritaria". Acusaron a Gato de nombrarlos tenientes de alcalde y llevar propuestas "sen consultarnos". "Nin nos deixou falar e nós queriamos dialogar", alegaron, al tiempo que no aclararon si renunciarán finalmente a ese cargo.

El popular Eloy Pérez admitió que tuvo contactos telefónicos con el regidor, pero aseguró que nunca hubo un pacto firme. Además se desmarcó de la crisis en IxM. "Nós non temos nada que ver, o único que queremos é que se garanta a gobernabilidade polo ben dos veciños", dijo.

ACUERDOS. En el pleno se cambió la propuesta de la alcaldía de celebrar plenos cada dos meses a mensualmente, a propuesta del PSOE, y se bajó la asignación por asistencia a las sesiones de 100 a 60 euros. Las dos modificaciones salieron adelante con el voto a favor de todos los concejales -incluidos los tres de IxM- menos Gato, que no se pronunció. También se aprobó una petición de los tres ediles díscolos para eliminar las dietas por servicios efectuados en el municipio y que el resto se justifiquen en pleno.