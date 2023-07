Gandeira influencer con galardón

"Estou moi orgullosa, nunca pensei que gañaría", confesa emocionada Lucía Casal, gandeira de 19 anos que recibiu o Premio Nacional de Juventud que convoca cada ano o Injuve na categoría de Medio Ambiente polo seu seu labor na granxa familiar de vacún de carne que ten na parroquia de Santa María, en Melide. Esta moza, amante dos animais dende ben pequena, loita pola conservación do campo priorizando o bo trato do seu gando, formado por unhas 30 vacas.

Lucía explica que na súa explotación gandeira non separan as crías das súas nais, que se atopan en semiextensivo. "Teñen comida cando queren, en liberdade. O benestar animal vai estreitamente ligado co medio ambiente", explica a melidá, engadindo que este modelo de gandaría reduce "os incendios tan presentes en Galicia". Cada animal conta cun gran espazo á súa disposición e, ademais do pasto dos prados, recibe o pienso necesario para a súa correcta alimentación.

No seu compromiso co rural, Lucía Casal deixa unha pegada moi especial nas redes sociais. Coa enerxía desbordante que a caracteriza, comparte o seu trepidante día a día, especialmente en TikTok, onde conta cunha incrible comunidade de máis de 13.000 seguidores. "Empecei de broma, subindo vídeos para os amigos, ata que un día se fixo viral un no tractor. Fun aumentando seguidores sen buscalo", recorda a melidá.

Os usuarios gozan dos seus vídeos, acompañada das súas amigas de catro patas, ao ritmo das cancións do momento, o que está sendo moi valorado nas redes. Pero o seu contido non se limita a iso, pois Lucía tamén deixa patente o seu entusiasmo polo mundo do motor e a súa paixón polos cabalos. "Sempre fun natural, eu subo a parte boa e a mala. Teño coidado co que subo, pero non me dan medo as críticas", expón.

Actualmente, Lucía cursa un ciclo de gandaría e asistencia veterinaria, e soña con outros proxectos futuros. "Dende sempre quixen ser veterinaria", comenta con determinación, aínda sendo consciente da alta nota de corte que require esa carreira.

Esta gandeira goza enormemente da súa vida na granxa, amosándoa con orgullo. "Tenche que gustar. Hai momentos máis duros, pero tes que dar o mellor de ti. Eu aínda non son unha experta, pero estou en proceso", comenta cun sorriso na faciana, recordando a primeira vez que conduciu o seu tractor, con tan só oito aniños.

Semella que hai quen o leva no sangue. Esta moza melidá é unha inspiración para moitos rapaces e rapazas que queren apostar por unha vida no rural, levar adiante unha gandaría e estar en contacto coa natureza. "É unha parte de min, supón unha terapia en moitas ocasións, penso que non daría vivido lonxe desta vida", conclúe.

O futuro está nas mans dos novos

Lucía Casal é unha firme defensora da vida no rural. Dende o seu punto de vista, é un mundo que oferta moitas posibilidades, pero debe ser vocacional. "Eu son positiva, pero espero un futuro mellor e que a xente que quede aproveite as mellores condicións das que dispoñemos. Está nas mans dos novos. O sector primario é esencial", sinala.

Críticas

A melidá sufriu críticas na súa etapa no instituto polo feito de ter vacas. Ela reivindica que "sexamos como sexamos, somos iguais" e que no campo pódese levar unha "vida digna". Lucía confesa que a través das redes sociais recibe mensaxes de rapaces que teñen medo de ser criticados por querer traballar no rural. "Hai que loitar polo que un soña", anima.