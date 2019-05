El ganador de Monterroso lo decide un sobre azul

Un voto nulo impugnado por los socialistas puede ser la clave para deshacer el empate técnico a 798 sufragios que se ha producido entre su candidato, Rafael García, y la lista de Independientes por Monterroso (IxM), encabezada por Antonio Gato. Este miércoles, la junta electoral de zona deberá decidir si el voto anulado al PSOE en los sufragios del domingo es o no válido. El error vino motivado por la equivocación de un elector que introdujo la papeleta de las municipales en el sobre azul de las europeas, sin que los componentes de la mesa se percatasen del fallo.

Si finalmente el recurso de los socialistas no prospera, el empate se mantendría y la candidatura ganadora de los comicios podría decidirse en un sorteo, según establece el artículo 196 de la Ley Electoral. Pero antes de que eso suceda se podría abrir un abanico de negociaciones, en las que la postura del PP será clave.

El candidato socialista, Rafael García, todavía no quiere hablar de posibles escenarios y prefiere "ser cauto". "Primeiro debe decidir a xunta electoral se admite ou non o noso recurso. Se o acepta, seriamos nós os que teriamos catro concelleiros e gañaríamos as eleccións, polo que a partir dese momento resolveremos os pasos a seguir", afirmó.

Antonio Gato: O PP goberna na Xunta e iso axudaranos a impulsar proxectos importantes

La elección de una lista ganadora a través de un sorteo por empate técnico entre dos candidatos no es un hecho nuevo, aunque sí infrecuente. En las elecciones del domingo solo se ha producido un empate similar en el municipio malagueño de Tolox. El sorteo en esta localidad será inevitable, ya que PP y PSOE empataron a 603 votos y son las únicas dos listas que tendrán representación en la corporación.

En el caso de Monterroso, hay una mayor fragmentación, por lo que el concejal que está en juego no dará la mayoría absoluta a ninguna de las dos candidaturas. Ante este escenario, Antonio Gato -que dependiendo de la decisión de la junta electoral tendrían tres o cuatro concejales- habla ya de la necesidad de llegar a acuerdos con las demás fuerzas de la corporación y ahí los tres concejales del PP pueden resultan decisivos.

Rafael García: "Se aceptan o recurso seriamos nós os que gañariamos as eleccións e a partir de aí decidiremos os pasos a seguir"

Gato no esconde sus preferencias: "O PP é quen goberna na Xunta e, probablemente, iso axudaranos a sacar adiante os proxectos que consideramos máis urxentes para o municipio, como son a apertura do complexo deportivo, a ampliación da área recreativa da Peneda e a posta en valor do Camiño Santo".

DESMENTIDO. Tanto el candidato socialista como Antonio Gato desmintieron ayer que en la noche electoral se hubiese producido ningún tipo de incidente o pelea, entre el ahora independiente y otra persona vinculada al PSOE. La noticia saltó en una red social a raíz del escrito de un usuario, que decía que el candidato de IxM, "rematou a puñazos" con el padre de uno de los candidatos socialistas, algo que, según ellos, no se produjo en ningún momento. Gato se mostró además dispuesto a llevar a la justicia al autor "de semellante falacia".